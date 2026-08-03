زلزال الفجر.. الصحة: تسجيل حالة إصابة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وتحسن حالتها بعد تلقي الرعاية

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الجديدة ، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، متابعة الحالة الصحية على مستوى الجمهورية، بصورة مستمرة منذ وقوع الهزة الأرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

‎وأكدت الغرفة أن المنظومة الصحية في حالة استعداد تام، وتم التعامل مع جميع البلاغات الواردة بكفاءة وسرعة، حيث أسفر الرصد الصحي حتى صدور هذا البيان عن تسجيل حالة إصابة واحدة فقط على مستوى الجمهورية، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وخرجت بعد تحسن حالتها الصحية.

‎الوضع الصحي المرصود

وتؤكد الوزارة أن هذا البيان يعكس الوضع الصحي المرصود حتى لحظة صدوره، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرف العمليات المركزية وغرف الطوارئ بالمستشفيات على مستوى الجمهورية.

‎وتدعو وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى التحلي بالهدوء والاطمئنان، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية ، مع الالتزام بكافة إرشادات السلامة العامة.

‎وأشارت وزارة الصحة إلى أن غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة أي مستجدات وتقديم الدعم اللازم فورًا.