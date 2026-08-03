من ثورة المليارات إلى الاستثمار الذكي.. كيف غيّر الدوري السعودي فلسفة الإنفاق في الميركاتو؟

عندما فجّر الدوري السعودي للمحترفين مفاجأة مدوية في صيف 2023 لم يكن الأمر مجرد سوق انتقالات استثنائي بل إعلانًا عن ميلاد مشروع رياضي غيّر خريطة كرة القدم العالمية.. ففي غضون أسابيع قليلة تحولت أندية دوري روشن إلى وجهة لأبرز نجوم اللعبة ووجدت الدوريات الأوروبية نفسها في منافسة غير مسبوقة مع مشروع يمتلك رؤية مختلفة وقدرة مالية هائلة.

وبعد مرور ثلاثة مواسم على بداية تلك الثورة تبدو الصورة مختلفة فالأرقام تكشف تراجعًا واضحًا في حجم الإنفاق مقارنة بالبداية لكن القراءة السطحية قد تقود إلى استنتاجات خاطئة لأن ما تغير في الواقع ليس قوة المشروع بل فلسفة العمل داخله.

ومع استمرار فترة الانتقالات الصيفية حتى السادس من سبتمبر 2026 يبقى السؤال الأكثر أهمية: هل تراجع الدوري السعودي فعلًا أم أنه انتقل من مرحلة شراء النجوم إلى مرحلة بناء مشروع أكثر استدامة؟

صيف 2023.. عندما تغيّرت قواعد اللعبة

لم يكن صيف 2023 مجرد ميركاتو عادي بل كان نقطة تحول في تاريخ الكرة السعودية فخلال تلك الفترة أنفقت أندية دوري روشن نحو 786.72 مليون يورو لتحتل المركز الخامس عالميًا بين أكثر الدوريات إنفاقًا خلف الدوريات الأوروبية الكبرى متفوقة على بطولات عريقة مثل الدوري الفرنسي لكن أهمية تلك المرحلة لم تكن في حجم الأموال فقط بل في نوعية الأسماء التي وصلت إلى السعودية.

فقد نجحت الأندية في استقطاب نجوم بحجم نيمار وروبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ورياض محرز وياسين بونو وفابينيو ونجولو كانتي وجابري فيجا وأوتافيو لتتحول المنافسة المحلية إلى بطولة تحظى بمتابعة عالمية.

وللمرة الأولى أصبح الدوري السعودي حاضرًا بقوة في نشرات الأخبار الرياضية الأوروبية وأصبح الحديث عن انتقال نجم جديد إلى دوري روشن حدثًا عالميًا.

الموسم التالي.. من بناء الفرق إلى استكمالها

بعد الثورة الأولى دخل المشروع مرحلة مختلفة ففي موسم 2024-2025 انخفض حجم الإنفاق إلى نحو 614.59 مليون يورو ليحتل الدوري السعودي المركز السادس عالميًا.

ورغم تراجع الإنفاق بأكثر من 170 مليون يورو فإن ذلك لم يكن مؤشرًا على تباطؤ المشروع بل كان انعكاسًا طبيعيًا لاكتمال الهيكل الأساسي لمعظم الفرق.

فالأندية التي كانت بحاجة إلى إعادة بناء كاملة أصبحت تمتلك بالفعل قوامًا قويًا وتحول التركيز إلى تدعيم مراكز محددة بدلًا من تغيير الفريق بالكامل.

ولهذا جاءت صفقات مثل إيفان توني وموسى ديابي وجواو كانسيلو لتعكس فلسفة جديدة تقوم على الجودة أكثر من العدد.

أرقام أقل.. لكن القصة لم تنته

حتى الثالث من أغسطس 2026 بلغ إجمالي إنفاق أندية دوري روشن نحو 182.08 مليون يورو وهو رقم يضع الدوري في المركز العاشر عالميًا حتى الآن.

لكن هذه الأرقام لا تقدم الصورة الكاملة فسوق الانتقالات السعودية لا تزال مفتوحة لأكثر من شهر والأندية الكبرى مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ترتبط بالفعل بعدد من المفاوضات مع أسماء بارزة وهو ما يجعل الإنفاق الحالي مرشحًا للارتفاع بصورة كبيرة قبل إغلاق باب القيد.

كما أن التجارب السابقة تؤكد أن كثيرًا من الصفقات السعودية الكبرى تم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة من الميركاتو وهو ما يجعل الحكم على السوق في هذه المرحلة سابقًا لأوانه.

لماذا تراجع الإنفاق؟

قد تبدو الإجابة الأولى مرتبطة بالأموال لكن الحقيقة مختلفة فالفرق السعودية لم تعد في حاجة إلى إعادة بناء تشكيلاتها من الصفر كما حدث في 2023 فمعظم الأندية تمتلك بالفعل لاعبين عالميين في مختلف الخطوط وأصبحت احتياجاتها أكثر تحديدًا.

كما أن الإدارات الرياضية بدأت تعتمد على دراسات فنية أكثر دقة بحيث يتم اختيار اللاعبين وفق احتياجات المدرب وليس فقط وفق القيمة التسويقية أو الشهرة.

وبذلك تحولت الصفقات من سباق على الأسماء إلى عملية انتقاء دقيقة تهدف إلى سد النواقص وتحقيق التوازن داخل الفريق.

من النجوم المخضرمين إلى المواهب الصاعدة

أحد أبرز ملامح المرحلة الحالية يتمثل في تغير نوعية اللاعبين المستهدفين ففي بداية المشروع كان الهدف هو جذب أسماء عالمية تمتلك تأثيرًا إعلاميًا كبيرًا بما يضمن تسليط الضوء على الدوري السعودي.

أما الآن فتتجه الأندية بصورة أكبر نحو لاعبين أصغر سنًا يمتلكون هامشًا واسعًا للتطور ويمكن أن ترتفع قيمتهم السوقية مستقبلًا.

وتعكس صفقات مثل كريسينسيو سمرفيل وفرانسيسكو ترينكاو وروجر فرنانديز وجورج إيلينيخينا هذا التوجه الجديد الذي يجمع بين الجودة الفنية والعائد الاستثماري.

هل انتهى عصر الصفقات الضخمة؟

الإجابة تبدو واضحة بطبيعة الحال لا ..فالقدرة المالية للأندية السعودية لم تتغير وما زالت تمنحها فرصة المنافسة على أبرز نجوم العالم.

لكن الفارق أن كل صفقة أصبحت تخضع لحسابات فنية ومالية أكثر تعقيدًا ولم يعد الهدف مجرد خطف لاعب كبير بل اختيار الصفقة التي تضيف قيمة حقيقية للمشروع على المدى الطويل.

المرحلة الأصعب تبدأ الآن

إذا كان التحدي في 2023 هو جذب النجوم فإن التحدي الحالي أكثر تعقيدًا فنجاح أي مشروع رياضي لا يقاس فقط بحجم الأموال التي أُنفقَت بل بقدرته على صناعة بطولة أكثر تنافسية وتطوير اللاعبين المحليين ورفع القيمة التسويقية للأندية وتحقيق نتائج قارية وعالمية.

ولهذا فإن السنوات المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي للمشروع السعودي فالمطلوب لم يعد إبهار العالم بصفقات تاريخية بل إثبات أن هذه الاستثمارات قادرة على إنتاج منظومة كروية مستدامة تنافس باستمرار وتحقق عوائد رياضية واقتصادية.