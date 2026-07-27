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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ثورة المليارات في الدوري السعودي.. الأهلي والهلال يشعلان الميركاتو وصفقات نارية تهز السوق

الدوري السعودي
الدوري السعودي
محمود أحمد

دخلت أندية الدوري السعودي للمحترفين سوق الانتقالات الصيفية للموسم الجديد 2026-2027 بقوة كبيرة في ظل سباق محموم لتدعيم الصفوف استعدادًا لانطلاق المنافسات وسط صفقات مدوية وإنفاق مالي ضخم إلى جانب رحيل عدد من أبرز النجوم الذين صنعوا الفارق خلال السنوات الماضية.

وكشفت التحركات التي شهدها الميركاتو حتى الآن عن استمرار المشروع الاستثماري للأندية السعودية التي لم تكتف بالحفاظ على نجومها بل واصلت استقطاب أسماء لامعة من الدوريات الأوروبية في وقت تجاوزت فيه قيمة الصفقات المعلنة حاجز 162 مليون يورو مع توقعات بارتفاع الرقم بشكل كبير قبل إغلاق باب الانتقالات.

الأهلي والهلال يسيطران على سوق الانتقالات

فرض الأهلي والهلال نفسيهما كأكثر الأندية نشاطًا في سوق الانتقالات بعدما استحوذا وحدهما على النصيب الأكبر من الإنفاق بإجمالي تجاوز 141 مليون يورو في رسالة واضحة تؤكد رغبتهما في دخول الموسم الجديد بأقوى تشكيل ممكن.

وكان الأهلي الأكثر صرفًا حتى الآن بعدما بلغت قيمة صفقاته المعلنة نحو 71.26 مليون يورو ليواصل سياسة تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا.

وجاء البرتغالي فرنسيسكو ترينكاو القادم من سبورتينج لشبونة على رأس صفقات "الراقي" مقابل 39.35 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى صفقة في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما دعم الأهلي وسط ملعبه بالتعاقد مع النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان مقابل 21.9 مليون يورو إلى جانب ضم المدافع الجامبي أبو بكر سيدي كينتيه ونايف مسعود فضلًا عن التعاقد مع مشعل المطيري في صفقة انتقال حر.

وفي المقابل شهدت قائمة الراحلين مغادرة الإيفواري فرانك كيسييه والجزائري رياض محرز بعد نهاية مشوارهما مع الفريق بالإضافة إلى انتقال فراس الغامدي إلى أبها.

 

سامرفيل يتصدر قائمة أغلى صفقات الصيف

أما الهلال فلم يتأخر كثيرًا في سباق التدعيم بعدما أنفق نحو 69.8 مليون يورو يتصدرها التعاقد مع الهولندي كريسينسيو سامرفيل قادمًا من وست هام الإنجليزي مقابل 64.5 مليون يورو.

وبات سامرفيل أغلى صفقة في الدوري السعودي خلال الميركاتو الحالي بعدما وقع عقدًا طويل الأمد يمتد حتى صيف 2030 في خطوة تعكس طموحات "الزعيم" للحفاظ على هيمنته المحلية والقارية.

كما ضم الهلال محمد الصرنوخ وصبري دهال بالإضافة إلى الحارس الدولي محمد العويس في صفقة مجانية بينما رحل البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى أياكس الهولندي إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين.

 

الاتحاد يعزز دفاعه.. والقادسية يكتفي بالهدوء

وفي جدة ركز الاتحاد على تدعيم خطه الخلفي بعدما فعل بند شراء المدافع الصربي يان كارلو سيميتش مقابل 15 مليون يورو كما ضم الكاميروني ستيفان كيلر بينما اكتفى بصفقات محدودة مقارنة بمنافسيه.

أما القادسية فرغم امتلاكه واحدة من أعلى القيم السوقية بين أندية الدوري لم يدخل بقوة في سوق الانتقالات حيث اقتصر إنفاقه المعلن على أقل من مليون يورو مع التعاقد مع المغربي سفيان الكرواني في صفقة مجانية.

 

النصر يراهن على الاستقرار

وعلى عكس منافسيه لم يعلن النصر حتى الآن عن صفقات جديدة بارزة مفضلًا الحفاظ على قوامه الأساسي الذي يضم أسماء عالمية يتقدمها كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وكينجسلي كومان وساديو ماني.

وشهدت قائمة الفريق رحيل عدة لاعبين أبرزهم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعبد الرحمن غريب بالإضافة إلى إعارة الكولومبي جون دوران إلى بنفيكا البرتغالي.

 

أندية الوسط تعتمد على الصفقات الذكية

في المقابل اتجهت عدة أندية إلى سياسة أكثر تحفظًا في الإنفاق مع التركيز على الصفقات المجانية أو التعاقد مع لاعبين بأسعار منخفضة.

فالتعاون عزز صفوفه بعدد من الصفقات المهمة أبرزها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى جانب يونس البحراوي وعبد الرحمن هندي فيما اعتمد الخليج بصورة كبيرة على التعاقدات المجانية لتقوية تشكيلته.

كما نجح الخلود والفيحاء والحزم وأبها والرياض في إبرام عدد من الصفقات التي تستهدف رفع المستوى الفني دون الدخول في مزايدات مالية كبيرة بينما ركزت بعض الأندية على بيع لاعبيها لتحقيق عوائد مالية تساعدها على تحقيق التوازن الاقتصادي.

 

القيمة السوقية تؤكد قوة المنافسة

وتعكس الأرقام مدى التطور الذي وصل إليه الدوري السعودي إذ تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمسابقة نحو 1.12 مليار يورو في واحدة من أعلى القيم على مستوى القارة الآسيوية.

ويتصدر الهلال قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية بتشكيلة تبلغ قيمتها أكثر من 221 مليون يورو متفوقًا بفارق طفيف على الأهلي الذي تصل قيمة لاعبيه إلى نحو 220 مليون يورو بينما يأتي القادسية والاتحاد والنصر في المراكز التالية.

ورغم الإنفاق الضخم الذي شهدته الأسابيع الماضية فإن سوق الانتقالات السعودي لا يزال مرشحًا لاستقبال المزيد من الصفقات الكبرى خاصة مع استمرار المفاوضات بين الأندية وعدد من النجوم في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الإنفاق سيرتفع بصورة ملحوظة خلال الأيام المقبلة في ظل رغبة الأندية الكبرى في استكمال احتياجاتها الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد وهو ما ينذر بموسم استثنائي جديد على المستويين الفني والاستثماري.

 

أغلى صفقات الدوري السعودي حتى الآن

كريسينسيو سامرفيل إلى الهلال: 64.5 مليون يورو.

فرانسيسكو ترينكاو إلى الأهلي: 39.35 مليون يورو.

إدوارد سبيرتسيان إلى الأهلي: 21.9 مليون يورو.

يان كارلو سيميتش إلى الاتحاد: 15 مليون يورو.

أندية الدوري السعودي الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين الأهلي الهلال فرنسيسكو ترينكاو سبورتينج لشبونة إدوارد سبيرتسيان كريسينسيو سامرفيل وست هام يان كارلو سيميتش النصر رونالدو

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