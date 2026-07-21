هاني حتحوت: الأهلي يرفض رحيل ياسر إبراهيم إلى الدوري السعودي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن مسؤولي النادي الأهلي رفضوا رحيل المدافع ياسر إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم تلقيه عرضًا شفهيًا من أحد الأندية الصاعدة حديثًا إلى دوري روشن السعودي.

وأوضح حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس، على قناة مودرن، أن ياسر إبراهيم نقل العرض إلى إدارة الأهلي، إلا أن مسؤولي النادي تمسكوا باستمرار اللاعب، مع التعهد بتمديد عقده وتحسين راتبه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن عقد ياسر إبراهيم الحالي يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027، وأن إدارة الأهلي تسعى لتأمين استمراره مع الفريق في ظل أهميته مع الفريق.