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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء الصين يهنئ آندي بيرنهام بتوليه رئاسة الحكومة البريطانية

رئيس وزراء الصين يهنئ آندي بيرنهام بتوليه رئاسة الحكومة البريطانية
رئيس وزراء الصين يهنئ آندي بيرنهام بتوليه رئاسة الحكومة البريطانية
أ ش أ

هنأ رئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، آندي بيرنهام بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا.

وقال "لي" في بيان نشرته الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الصين وبريطانيا عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي ومن بين أكبر الاقتصادات في العالم، مضيفاً أن تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين لن يدعم تنميتهما فحسب، بل سيسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والسلام على المستوى العالمي.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع بيرنهام من أجل تعزيز التواصل وتعميق الثقة المتبادلة وتوسيع مجالات التبادل والتعاون ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة المستقرة وطويلة الأمد بين البلدين، بما يحقق مزيداً من المنافع للشعبين.

رئيس الوزراء ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج آندي بيرنهام رئيس وزراء بريطانيا الحكومة الصينية مجلس الأمن الدولي ومن بين أكبر الاقتصادات في العالم تعزيز الاستقرار والسلام على المستوى العالمي

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