الجيش الأردني يحبط هجومًا بخمس طائرات مسيرة أطلقت من إيران

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، تحييد خمس طائرات مسيّرة أُطلقت من إيران خلال ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء، مؤكدا على تصديه لكل المحاولات الرامية للإضرار بالبلاد، مشيرًا إلى عدم وقوع أى إصابات أو أضرار مادية.



وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن قوات الجيش تعاملت مع المسيّرات بكفاءة ودقة، وفقاً لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، وتم تحييدها بالكامل.



وأضاف المصدر أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، والحفاظ على جاهزيتها العملياتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي قد يشكل تهديداً لأمن الأردن وسلامة مواطنيه، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.