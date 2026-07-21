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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يستعد للتعاقد مع فيران توريس مهاجم إسبانيا

فيران توريس
فيران توريس
عبدالله هشام

كشف تقرير صحفي إسبانى عن إهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع فيران توريس نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصفية

وحسب ما نشرته صحيفة سبورت فإن باريس يري أن فيران على رأس طلباتهم في الصيف الجاري ووجوده سيعزز من قوة خط الهجوم لاستمرار الهيمنة على البطولات

وأضافت الصحيفة أن إدارة باريس معجبة للغاية لإمكانيات وقدرات فيران وقدرته على اللعب في أي مركز بخط الهجوم بجانب براعته التهديفية وسيكون إضافة فنية لأسلوب لعب إنريكي

اهتمام ليفربول بالتعاقد مع توريس

وفي نفس السياق، أفاد موقع "تريبونا" في نسخته باللغة الفرنسية بأن نادي ليفربول الإنجليزي انضم إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم نادي برشلونة الإسباني فيران توريس، بعدما ارتفعت قيمته السوقية عقب تألقه اللافت مع ناديه ومنتخب إسبانيا خلال الموسم الماضي.

وذكر الموقع أن ليفربول أبدى اهتمامًا بالدولي الإسباني، في حين يُقدّر مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لويس إنريكي قدرات توريس وتعدد مراكزه في الخط الأمامي، ما يجعله أيضًا محل اهتمام.

وأشار الموقع إلى أن انتقال اللاعب كان مطروحًا قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مقابل مبلغ أقل نسبيًا، إلا أن اهتمام عدة أندية، من بينها ليفربول، ساهم في رفع السعر المطلوب للحصول على خدماته.

أرقام توريس

وقدّم توريس موسمًا مميزًا مع برشلونة خلال 2025 / 2026، إذ سجل 21 هدفًا في جميع المسابقات، قبل أن يحرز هدف الفوز لمنتخب إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 أمام الأرجنتين.

وخلال منافسات الدوري الإسباني، أحرز اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا 16 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين في 33 مباراة، كما سجل 3 أهداف وصنع هدفًا في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وأضاف هدفين في 6 مباريات ضمن منافسات الكأس المحلية.

باريس سان جيرمان فيران توريس برشلونة منتخب إسبانيا

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