برشلونة يحسم مستقبل فيران توريس الأسبوع المقبل.. وباريس سان جيرمان يترقب

يستعد نادي برشلونة الإسباني لعقد اجتماع حاسم مع مهاجمه فيران توريس خلال الأسبوع المقبل؛ من أجل مناقشة مستقبله مع الفريق، في ظل اهتمام متزايد من باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي هذا التحرك؛ بعد تألق توريس اللافت مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد "لا روخا" للتتويج باللقب بعدما سجل هدف الفوز أمام الأرجنتين في الوقت الإضافي من المباراة النهائية، عقب نزوله بديلًا.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ترغب إدارة برشلونة في التعرف على موقف اللاعب من الاستمرار داخل النادي، خاصة مع تصاعد اهتمام باريس سان جيرمان بضمه، بطلب من المدير الفني لويس إنريكي، الذي يُعد من أبرز المعجبين بإمكانات المهاجم الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن تألق توريس في المونديال أسهم في رفع قيمته السوقية بشكل كبير، وهو ما يمنح برشلونة موقفًا قويًا في حال قرر بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات.

ورغم تمسك النادي الكتالوني بفيران توريس باعتباره أحد العناصر المهمة في الفريق، فإن مستقبله لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، خصوصًا أن عقده الحالي ينتهي في صيف العام المقبل.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة قادمًا من مانشستر سيتي في يناير 2022، شارك توريس في 207 مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 23 هدفًا.

وخلال موسم 2025-2026، خاض اللاعب 49 مباراة، أحرز خلالها 21 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، من بينها 16 هدفًا وتمريرتان حاسمتان في الدوري الإسباني.

ويشهد برشلونة صيفًا ساخنًا على مستوى الانتقالات، بعدما رحل روبرت ليفاندوفسكي بنهاية عقده، كما قرر النادي عدم تفعيل بند شراء ماركوس راشفورد بشكل نهائي، في الوقت الذي دعم فيه صفوفه بالتعاقد مع أنتوني جوردون، واقترب من ضم كريم أديمي، بينما يواصل محاولاته للتعاقد مع جوليان ألفاريز، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على مستقبل فيران توريس داخل الفريق.