قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام زكي: محاولات كثيرة استهدفت علاقتي بـ أبو الغيط والثقة المتبادلة أحبطتها
أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه
رحلة غنية في السينما العربية .. جلسة حوارية لـ هند صبري بمهرجان عمان
الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال في بيان رسمي خلال ساعات
ما حكم لبس البنطلون المقطع للشباب؟.. أمين الإفتاء يجيب
لامين يامال يخطف الأنظار بتاج ملكي خلال احتفالات إسبانيا بلقب كأس العالم
مش هتمسك نفسك من العياط | رسالة مبكية من والدة أحمد جلال عبدالقوي لحظة دفنه
المندوبون العرب يؤكدون تكثيف التحرك الدبلوماسي لمساءلة إسرائيل
بعد التتويج بكأس العالم.. إسبانيا تستعد لمواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
حميد الشاعري ناعيًا هاني شنودة : رحل أخي وصديقي وصاحب البصمة الخالدة
القبض على حلاق تعدى على شخص بسلاح أبيض في كفر الشيخ
رسالة مؤثرة لوالدة أحمد جلال عبد القوي بعد دفنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يحسم مستقبل فيران توريس الأسبوع المقبل.. وباريس سان جيرمان يترقب

فيران توريس
فيران توريس
حسن العمدة

يستعد نادي برشلونة الإسباني لعقد اجتماع حاسم مع مهاجمه فيران توريس خلال الأسبوع المقبل؛ من أجل مناقشة مستقبله مع الفريق، في ظل اهتمام متزايد من باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي هذا التحرك؛ بعد تألق توريس اللافت مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد "لا روخا" للتتويج باللقب بعدما سجل هدف الفوز أمام الأرجنتين في الوقت الإضافي من المباراة النهائية، عقب نزوله بديلًا.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ترغب إدارة برشلونة في التعرف على موقف اللاعب من الاستمرار داخل النادي، خاصة مع تصاعد اهتمام باريس سان جيرمان بضمه، بطلب من المدير الفني لويس إنريكي، الذي يُعد من أبرز المعجبين بإمكانات المهاجم الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن تألق توريس في المونديال أسهم في رفع قيمته السوقية بشكل كبير، وهو ما يمنح برشلونة موقفًا قويًا في حال قرر بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات.

ورغم تمسك النادي الكتالوني بفيران توريس باعتباره أحد العناصر المهمة في الفريق، فإن مستقبله لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات، خصوصًا أن عقده الحالي ينتهي في صيف العام المقبل.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة قادمًا من مانشستر سيتي في يناير 2022، شارك توريس في 207 مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 23 هدفًا.

وخلال موسم 2025-2026، خاض اللاعب 49 مباراة، أحرز خلالها 21 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، من بينها 16 هدفًا وتمريرتان حاسمتان في الدوري الإسباني.

ويشهد برشلونة صيفًا ساخنًا على مستوى الانتقالات، بعدما رحل روبرت ليفاندوفسكي بنهاية عقده، كما قرر النادي عدم تفعيل بند شراء ماركوس راشفورد بشكل نهائي، في الوقت الذي دعم فيه صفوفه بالتعاقد مع أنتوني جوردون، واقترب من ضم كريم أديمي، بينما يواصل محاولاته للتعاقد مع جوليان ألفاريز، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على مستقبل فيران توريس داخل الفريق.

نادي برشلونة برشلونة فيران توريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

ترشيحاتنا

انفصال هز السوشيال ميديا

بعد 12 عام زواج.. انفصال وليد ديدا ومريم صقر

حمل اثاث الكلية علي اكتافه

حمل أثاث الكلية على أكتافه .. حقيقة تكريم رئيس جامعة الأزهر لـ حبيب أبو جمعة

فضيحة كروية للارجنتين

غسيل أموال واحتيال.. فضيحة كروية تطارد الأرجنتين

بالصور

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين

فرح الديباني وخيري بشارة في المؤتمر الصحفي لمسرحية داليدا بالسفارة الفرنسية | صور

المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»
المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»
المؤتمر الصحفي لمسرحية «داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي»

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد