كوندي يحسم الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة.. ويرد على أنباء الرحيل بعد كأس العالم

حسم المدافع الفرنسي جول كوندي موقفه من مستقبله مع برشلونة، بعد نهاية مشوار منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن تركيزه ينصب بالكامل على الاستمرار مع الفريق الكتالوني وتقديم موسم أفضل خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات كوندي عقب خسارة المنتخب الفرنسي أمام إنجلترا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليختتم "الديوك" مشاركتهم في المونديال بالمركز الرابع، وسط تزايد التكهنات بشأن مستقبل مدافع برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

فترة راحة كافية

وأكد اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 27 عامًا، أن أولويته في الوقت الحالي تتمثل في الحصول على فترة راحة كافية قبل العودة إلى الاستعداد للموسم الجديد مع برشلونة.

وقال كوندي، في تصريحات لشبكة "DAZN": "أتمنى أن أقدم موسمًا كبيرًا.. سأحصل أولًا على راحة جيدة حتى أعود في أفضل حالة، وأريد أن أقدم موسمًا أفضل وأن أساعد برشلونة بأقصى ما أستطيع".

اهتمام بايرن ميونيخ

وتعد تصريحات كوندي بمثابة رسالة واضحة بشأن مستقبله، في ظل الأنباء التي ربطته مؤخرًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم اهتمام النادي الألماني بالتعاقد مع الدولي الفرنسي، فإن التقارير تشير إلى أن بايرن ميونخ لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن، بينما يتمسك برشلونة باستمرار اللاعب، باعتباره أحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي، ولن يوافق على رحيله إلا مقابل عرض مالي ضخم.

المباراة النهائية لكأس العالم 2026

وتطرق كوندي أيضًا إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، مؤكدًا أنه يتوقع مواجهة متوازنة دون أفضلية واضحة لأي من الطرفين.

وأضاف: "لن أخاطر بإطلاق أي توقع. أعتقد أنها ستكون مباراة متكافئة للغاية، فكل منتخب يمتلك نقاط قوة ونقاط ضعف، وسنرى ما سيحدث في النهائي".

وكشف مدافع برشلونة أنه لم يتواصل مع زملائه في الفريق المشاركين في النهائي، موضحًا أنه فضّل عدم إزعاجهم قبل المباراة، مكتفيًا بتمني التوفيق لهم في المواجهة المرتقبة.

واختتم كوندي تصريحاته بالتأكيد على أنه سيكتفي بمتابعة المباراة كمشجع، قبل العودة للاستعداد مع برشلونة لخوض تحديات الموسم الجديد.