سرطان وكلى وكبد.. احذر أضرار القهوة المغشوشة

انتشر الحديث عن القهوة المغشوشة في مصر بعد تصريحات رسمية من شعبة البن والمسؤلين حول انتشار البن المضروب بكثرة في الأسواق، وإضافة نوى البلح والبسلة للمكونات وطحنها لإعداد البن وذلك في العديد من المصانع التي تنتج قهوة مغشوشة وبيعها للمواطنين ما يسبب أضرار صحية كارثية على المستهلكين.

أضرار القهوة المغشوشة

تسبب القهوة المغشوشة أضراراً صحية للجسم؛ لأنها تحتوي على مواد مجهولة المصدر بدلاً من البن، وتشمل هذه الأضرار الإصابة بـ قرحة المعدة، الانتفاخ والغازات، عسر الهضم، بالإضافة إلى زيادة العبء على الكبد والكلى بسبب السموم.

تسمم وإسهال بسبب القهوة المضروبة

أكد مصطفى الشيخ رئيس شعبة تجار البن، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، مع الإعلامية بسمة وهبة: "80% من البن المعروض في مصر مغشوش، ورصدنا حالات تسمم وإسهال لمواطنين بسبب البن المغشوش".

وتابع أن الأجهزة الرقابية تؤدي دورًا مهمًا في التصدي لأي منتجات مخالفة أو مغشوشة، كما نصح المواطنين بعدم شراء البن من الباعة الموجودين على الأرصفة أو من مصادر مجهولة.



القهوة المضروبة تسبب قرحة المعدة

كما كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، أضرار القهوة المغشوشة المنتشرة ويتناولها الكثير، حيث أكدت أن مخاطر تحميص مكونات البن المغشوش مثل البسلة ونوى البلح قد تسبب قرحة في المعدة حال تناولها على معدة فارغة.

هل البن المغشوش يسبب السرطان؟

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، في مداخلة لبرنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، مع بسمة وهبة، إن تناول البن المغشوش قد يسبب أيضا التهابات مختلفة، وقد يصل الأمر إلى السرطان على المدى البعيد بسبب "حرق" المكونات، مثل البسلة ونوى البلح.

ولا تتوقف أضرار القهوة المغشوشة عند ذلك فقط بل لها تأثيرات سلبية ومضاعفات وتسبب مشاكل الكبد والكلى على المدى البعيد .

أضرار البن المغشوش

ومن ناحية أخرى، حذر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، من القهوة المغشوشة المنتشرة، مشيرًا إلى أنها تهدد صحة الجسم ببعض الأضرار.

1- انتفاخ القولون

وأضاف ناجي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "eXtra News"، أن البن المغشوش له آثار سلبية على الجهاز الهضمي.وناشد استشاري التغذية العلاجية عشاق القهوة بالتخلص من البن، إذا كانوا يشعرون بانتفاخ في القولون بعد تناوله دائمًا.

وأوضح أن الأشياء التي تُستخدَم في غش البن، مثل الفول السوداني والبازلاء ونواة البلح، تزيد الغازات في القولون.

2- انخفاض التركيز

كما أكد أنه : "إذا لم تشعر باليقظة وزيادة في التركيز بعد شرب القهوة، فهذا دليل على أن البن مغشوش، لعدم احتوائه على مادة الكافيين، التي تتميز بخصائصها المنبهة".

طريقة اكتشاف القهوة المغشوشة

أكد حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، أن القهوة المغشوشة يمكن اكتشافها بسهولة من خلال اختبار بسيط لا يحتاج إلى أدوات خاصة.

وأوضح أن الطريقة تعتمد على إحضار كوب من الماء ثم وضع ملعقة من البن على سطحه دون تقليب.

وأشار إلى أنه إذا ظل البن طافيًا على سطح الماء لفترة، فهذا يعد مؤشرًا على أنه بن طبيعي، بينما إذا هبط سريعًا إلى قاع الكوب، فقد يكون مخلوطًا بمواد أخرى تزيد من كثافته.

وأضاف أن هذه الطريقة تعد اختبارًا مبدئيًا يمكن للمستهلك استخدامه داخل المنزل، لكنها لا تغني عن الفحص المعملي الذي تجريه الجهات المختصة.

اختبار الليمون لاكتشاف القهوة المغشوشة

كما كشف رئيس شعبة البن عن طريقة منزلية ثانية تساعد في التعرف على القهوة المغشوشة.

وأوضح أنه يمكن عصر نصف ليمونة على كمية صغيرة من البن، فإذا حدث فوران واضح، فقد يكون ذلك نتيجة وجود مواد مضافة مثل بيكربونات الصوديوم أو مكونات أخرى غير طبيعية.

وأشار إلى أن هذه الاختبارات لا تعتبر دليلًا قانونيًا على الغش، لكنها تمنح المستهلك مؤشرًا أوليًا يدفعه إلى توخي الحذر عند شراء البن أو استهلاكه.

علامات لكشف القهوة المغشوشة

لحماية صحتك من هذه المخاطر، يمكنك اكتشاف البن غير الأصلي من خلال بعض العلامات البسيطة

-الرائحة: رائحة البن الأصلي قوية ومميزة، بينما المغشوش تكون رائحته ضعيفة أو تشبه الحبوب المحمصة العادية.

-الرغوة السريعة: إذا ظهرت رغوة كثيفة جداً وبشكل مبالغ فيه عند تحضير القهوة، فقد يعني ذلك إضافة مواد كيماوية مثل الكربوناتو.

-اختبار الماء والليمون: عند وضع ملعقة من البن في كوب ماء، إذا استقرت في القاع فهو بن سليم، أما إذا ذابت أو تغير لون الماء سريعاً فهو مغشوش.

-وإذا أضفت قطرات ليمون للبن وحدث "فوران"، فهذا يدل على وجود إضافات غير طبيعية.