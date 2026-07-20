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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من أول جرام.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
رشا عوني

يهتم المواطنون بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل لحظي، وكذلك أسعار السبائك الذهب التي تبدأ من 1 جرام وحتى الأوزان الثقيلة التي تصل أسعارها إلى ملايين الجنيهات.

وقد يرغب البعض في استثمار مبلغ مالي في الذهب ويكون الخيار الأنسب هو شراء سبيكة ذهب وخاصة سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام وكذلك سبيكة 20 جرام ، وهم الأكثر طلباً وتداولاً للاستثمار. 

سعر سبيكة الذهب 50 جراما btc في مصر.. الأوزان بالأسعار - عالم المال

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

سعر سبيكة جرام 

سجل سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الاثنين 20-7-2026، وزن جرام واحد بالمصنعية في الصاغة 6873 جنيها.

سعر سبيكة 2.5 جرام

وبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم BTC وزن 2.5 جرام في الصاغة 16 ألفا و995 جنيها.

سعر سبيكة 5 جرام

وسجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات بالمصنعية في الصاغة الآن 33 ألفا و865 جنيها.

سعر سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة 10 جرام 

وبلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات بالمصنعية في الصاغة الآن 67 ألفا و700 جنيه.

سعر سبيكة 20 جرام

ومن بين أنواع السبائك سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما وتسجل في الصاغة الآن 135 ألفا و360 جنيها.

سعر سبيكة 50 جرام

وصل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جرام اليوم الاثنين 20-7-2026 في الصاغة إلى 338 ألفا و250 جنيها.

سعر سبيكة 100 جرام

فيما بلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 100 جرام بالمصنعية 676 ألفا و300 جنيه.

بعد قرار مجلس الوزراء .. أسعار السبائك الذهبية في مصر | اقتصاد | جريدة الديار

أسعار الذهب اليوم الأثنين 20-7-2027

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6690 جنيهًا.

وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6635  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5855 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5805 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5020 جنيهًا. 

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4975 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بعد ارتفاع الدولار - بوابة الأهرام

سعر الذهب عيار 14 

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3905 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3770 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر 

وصل سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46840 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46440 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 208125 جنيهًا.

وصل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 206350 جنيهًا.

سعر الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4010.5 دولارًا.

سعر سبيكة 1 جرام سعر سبيكة 5 جرام سعر سبيكة 10 جرام اسعار الذهب اسعار السبائك سعر الجنيه الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 18 سعر عيار 24

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