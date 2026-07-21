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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الدولي يدرس إقامة نهائي كأس الأبطال بين القارات خلال 2026

الارجنتين واسبانيا
الارجنتين واسبانيا
رباب الهواري

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الأبطال بين القارات خلال عام ٢٠٢٦، في خطوة تهدف إلى تثبيت البطولة على أجندة المنافسات الدولية ومنحها مساحة زمنية مناسبة بعيدًا عن ازدحام الروزنامة الكروية.


وبحسب ما أوردته التقارير، فإن فترة التوقف الدولي المقررة في شهر نوفمبر تبدو الخيار الأقرب لاستضافة المباراة، بعدما حظيت بتوافق مبدئي بين الجهات المعنية، نظرًا لكونها تمثل موعدًا مناسبًا يجمع المنتخبات دون التأثير على سير البطولات المحلية والقارية.

وتجمع بطولة كأس الأبطال بين القارات بطل أوروبا مع بطل أمريكا الجنوبية، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، لما تمثله من صراع بين اثنين من أقوى المنتخبات على مستوى العالم، كما تعد امتدادًا للمواجهات التاريخية التي شهدتها النسخ السابقة.

ويسعى الاتحاد الدولي من خلال اختيار موعد مناسب إلى ضمان مشاركة جميع النجوم، وتوفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية للمباراة، بما يساهم في تعزيز مكانة البطولة وزيادة قيمتها التسويقية والجماهيرية.

ولا تزال المشاورات مستمرة بين الاتحاد الدولي والاتحادين القاريين، من أجل اعتماد الموعد النهائي بشكل رسمي، مع دراسة عدد من الخيارات المتعلقة بالدولة المستضيفة والجوانب التنظيمية الأخرى.

وفي حال اعتماد شهر نوفمبر، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك الملعب المستضيف، ومواعيد الأنشطة المصاحبة، وترتيبات بيع التذاكر، وسط ترقب واسع من جماهير كرة القدم حول العالم لهذه المواجهة المرتقبة التي ينتظر أن تجمع بطلي القارتين في لقاء يحمل الكثير من الإثارة.

الارجنتين اسبانيا كأس القارات الاتحاد الدولي

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