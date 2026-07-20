سيرجيو راموس ينتقد أحداث نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

انتقد سيرجيو راموس، نجم فريق ريال مدريد السابق، لاعبي منتخب الأرجنتين وعلى رأسهم لياندرو باريديس، وذلك بسبب أحداث نهائي كأس العالم.

وقال راموس، إنه فوجئ بما شاهده بعد نهاية اللقاء، مؤكدًا أن المنافسة يجب أن تنتهي مع صافرة الحكم، وأن ما حدث تجاوز حدود الروح الرياضية.

وأضاف أن باريديس، من وجهة نظره، بالَغَ في تصرفاته داخل الملعب وخارجه، معتبرًا أن ما قام به لا يليق بمباراة بحجم نهائي كأس العالم، وأن العقوبة التي تعرض لها لم تكن رادعة بما يكفي.

كما أبدى دعمه لـ جافي بعد الأحداث التي شهدتها الدقائق الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لو كان لا يزال لاعبًا في المنتخب الإسباني، لما تجرأ أحد على محاصرة زميله بهذه الطريقة.

تعليق راموس

وشدد راموس في ختام حديثه على أن كرة القدم يجب أن تبقى قائمة على التنافس والاحترام، وأن الانفعال مفهوم، لكن لا يمكن السماح له بأن يتحول إلى تصرفات تتجاوز أخلاقيات اللعبة.