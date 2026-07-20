دي لافوينتي يحث كوكوريا على الوفاء بوعده

قال لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا إن ‌مدافعه مارك كوكوريا رجل يفي بوعده، وعليه الآن أن ينفذ وعده بوشم وجه المدرب على جسده بعد فوز أبطال أوروبا على الأرجنتين ⁠1-صفر أمس الأحد ليحصدوا لقب كأس العالم لكرة القدم.

وأعلن كوكوريا في وقت سابق أنه سيرسم وشم وجه المدرب على جسده إذا فازت إسبانيا باللقب.

وقال دي لا فوينتي (65 عاما) في مؤتمر صحفي "أنا أكبر من رسم الوشوم لكن لاعبي ‌فريقي ⁠يوفون بوعودهم وأعلم أنهم سيحافظون على وعدهم. ارتكبوا خطأ وسيلتزمون به. أنا لست قبيحا إلى هذا الحد".

تتويج إسبانيا

وقاد دي لا ⁠فوينتي إسبانيا الآن إلى لقب بطولة أوروبا 2024 بالإضافة إلى كأس العالم.

وعندما سُئل عن ⁠الجزء من جسد كوكوريا الذي يود أن يرى وجهه عليه، قال ⁠المدرب مبتسما “ربما جزء لا يكون مرئيا. لكن عندما تقول شيئا، عليك أن تلتزم بكلمتك”.