أحمد موسى يهاجم ميسي والأرجنتين بعد نهائي كأس العالم: إسبانيا استحقت اللقب وعدالة السماء انتصرت

صعّد الإعلامي أحمد موسى من انتقاداته للمنتخب الأرجنتيني وقائده ليونيل ميسي، وذلك في أعقاب خسارة الأرجنتين أمام المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن تتويج إسبانيا باللقب جاء عن جدارة بعد أداء قوي، فيما اعتبر أن المباراة كشفت حقيقة المنتخب الأرجنتيني أمام العالم.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، قال أحمد موسى إن ميسي، من وجهة نظره، لم يكن أفضل لاعب في العالم، مضيفًا أنه كان يحظى بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وشركات المراهنات، وهو ما ساهم بحسب تعبيره في حصوله على العديد من الجوائز، وهو ادعاء يعبر عن رأيه الشخصي ولم يقدم خلال الحلقة أدلة لإثباته.

وواصل موسى هجومه على المنتخب الأرجنتيني، قائلًا إن مباراة النهائي أكدت ما كان يردده منذ مواجهة المنتخب المصري مع الأرجنتين، مضيفًا: «الدنيا كلها لازم تشكر مصر؛ عشان عرفنا العالم إزاي الأرجنتين بتسرق البطولات بمساعدة الفيفا». كما وصف أداء لاعبي الأرجنتين خلال النهائي بأنه اعتمد على التدخلات العنيفة أكثر من الأداء الفني، منتقدًا القرارات التحكيمية التي صاحبت اللقاء.

وأضاف أن المنتخب الإسباني كان الطرف الأفضل طوال المباراة، واستحق التتويج باللقب بعد الأداء الذي قدمه، معتبرًا أن خسارة الأرجنتين جاءت نتيجة طبيعية لما حدث داخل الملعب، وقال: «عدالة السماء تحققت أمس بفوز المنتخب الإسباني على الأرجنتين»، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي للمنتخب الأرجنتيني لا يحظى بتعاطف جماهيري واسع، وفقًا لرؤيته.

وتناول أحمد موسى، خلال الحلقة، عددًا من الملفات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تحليله لأبرز أحداث نهائي كأس العالم، مستعرضًا رؤيته للأداء الفني والتحكيمي للمباراة، ومؤكدًا أن فوز المنتخب الإسباني يعكس أحقيته بالتتويج بعد مشوار ناجح في البطولة.

ويُعرض برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة «صدى البلد» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يناقش أبرز القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية، إلى جانب متابعة أهم المستجدات على الساحتين المصرية والعربية.