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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامية تركية تطالب أردوغان بالتدخل لحسم صفقة انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

طالبت الإعلامية التركية هاجي بايرام أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل لدعم انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، معتبرة أن الصفقة ستكون مكسبًا لتركيا قبل أن تكون مكسبًا للنادي.

محمد صلاح والترويج لتركيا عالميًا

وقالت الإعلامية، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن التعاقد مع قائد منتخب مصر لن يمثل إضافة فنية لبشكتاش فقط، بل سيكون خطوة استراتيجية للترويج لتركيا وكرة القدم التركية على المستوى العالمي.

وأضافت: "انتقال محمد صلاح ليس فقط في مصلحة بشكتاش، بل سيكون خطوة هائلة تساهم في الترويج العالمي لدولتنا وكرة القدم التركية أيضًا".

وربطت الإعلامية بين النجاح الدبلوماسي الذي حققته تركيا مؤخرًا باستضافة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإمكانية التدخل لإتمام الصفقة، قائلة: "تركيا، التي خرجت بنجاح من قمة الناتو، يمكنها أيضًا التدخل في هذا التعاقد الكبير".

كما وجهت رسالتها مباشرة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وإلى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، مطالبة إياهما بدعم جهود بشكتاش لحسم الصفقة.

واختتمت: "يمكن لرئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان المساعدة في إنجاز هذا التعاقد. يمكننا أن نجعل الدوري التركي الممتاز يُسمع صوته في العالم".

بشكتاش يواصل مفاوضاته مع صلاح

وارتبط اسم محمد صلاح خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى بشكتاش، بعدما غادر ليفربول رسميًا بنهاية موسم 2025-2026، دون الإعلان عن وجهته المقبلة.

وكان رئيس نادي بشكتاش، سردال أدالي، قد أكد في تصريحات نقلتها صحيفة "Hürriyet" أن المفاوضات مع محمد صلاح لا تزال مستمرة، في ظل رغبة النادي في ضم النجم المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية.

تفاصيل العقد المنتظر

وبحسب التقارير التركية، يعتزم بشكتاش منح محمد صلاح عقدًا لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي، مقابل راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو.

كما أشارت التقارير إلى أن مسؤولي النادي سيعقدون اجتماعًا مع وكلاء اللاعب خلال الأيام المقبلة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

تقارير تتحدث عن موعد التوقيع

وفي السياق ذاته، نقلت منصة "LÜE TV" تصريحات للصحفي التركي ليفنت أوميت إيرول، أكد خلالها أن محمد صلاح قد يوقع رسميًا مع بشكتاش يوم الخميس أو السبت، مشيرًا إلى أن الصفقة "تم حسمها بالفعل"، وفقًا لما ذكره.

وأضاف الصحفي التركي أن صفقة التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش أصبحت قريبة من الاكتمال أيضًا، كما كشف عن وصول وكيل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك إلى إسطنبول لعقد اجتماع مع مسؤولي بشكتاش.

وتبقى جميع هذه التطورات في إطار التقارير الإعلامية والتصريحات المتداولة، دون صدور إعلان رسمي من محمد صلاح أو نادي بشكتاش يؤكد إتمام الصفقة حتى الآن.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي أردوغان محمد صلاح بشكتاش

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