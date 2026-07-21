تفوق مصري في تصنيف فيفا.. 5 من الفراعنة بين أفضل 10 لاعبين عرب في المونديال .. اعرف الترتيب

أسدل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الستار على بطولة كأس العالم 2026 ليس فقط بتتويج إسبانيا باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخها وإنما أيضًا بالإعلان عن التقييم النهائي لأبرز اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة.

وكشف الموقع الرسمي لـ"فيفا" عن قائمة أفضل اللاعبين العرب في المونديال لتؤكد الأرقام أن الكرة العربية واصلت تقدمها على الساحة العالمية بعدما سجلت المنتخبات العربية واحدة من أفضل مشاركاتها تاريخيًا سواء من حيث النتائج الجماعية أو التألق الفردي.

ورغم تصدر المغرب المشهد العربي ببلوغه الدور ربع النهائي فإن منتخب مصر فرض حضوره بقوة داخل التصنيف بعدما تواجد خمسة من لاعبيه ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين عرب في البطولة وهو العدد الأكبر بين جميع المنتخبات العربية المشاركة.

حضور مصري يعكس نجاح المونديال

نجح منتخب مصر في كتابة صفحة جديدة في تاريخه المونديالي بعدما بلغ دور الـ16 لأول مرة منذ سنوات وقدم مستويات قوية قبل أن يودع البطولة أمام الأرجنتين في مباراة حظيت بإشادة واسعة.

ولم يقتصر نجاح "الفراعنة" على النتائج الجماعية فقط بل امتد إلى الأداء الفردي للاعبين وهو ما انعكس بوضوح في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وضمت القائمة خمسة لاعبين مصريين ليؤكد المنتخب الوطني امتلاكه مجموعة مميزة من العناصر القادرة على المنافسة في أعلى المستويات.

إمام عاشور.. أفضل لاعبي مصر

جاء إمام عاشور في المركز الثالث عربيًا ليصبح أفضل لاعب مصري في البطولة بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال مشوار المنتخب.

وكان لاعب وسط الأهلي أحد أبرز مفاتيح لعب الفراعنة ونجح في صناعة الفارق خلال أكثر من مباراة كما سجل هدفين مؤثرين ليؤكد مكانته كواحد من أبرز نجوم كأس العالم 2026.

ويعكس هذا التصنيف القيمة الفنية الكبيرة التي وصل إليها اللاعب خاصة بعد الأداء الذي لفت أنظار العديد من الأندية خلال الفترة الأخيرة.

زيكو يواصل فرض نفسه

وجاء مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في المركز الرابع عربيًا بعدما قدم واحدة من أفضل بطولاته الدولية وأثبت قدرته على الظهور في المباريات الكبرى ليواصل ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم الكرة المصرية.

وأظهر زيكو شخصية قوية داخل الملعب وكان من أكثر اللاعبين تأثيرًا في الجانب الهجومي وهو ما منحه مكانًا متقدمًا في تقييم الاتحاد الدولي.

محمد صلاح بين الأفضل

ورغم أن محمد صلاح لم ينه البطولة في صدارة التصنيف العربي فإن قائد منتخب مصر احتل المركز الخامس مواصلًا حضوره بين نخبة لاعبي المنطقة.

ولعب نجم ليفربول السابق دورًا محوريًا في قيادة المنتخب الوطني خلال البطولة وأسهم بخبراته الكبيرة في وصول الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية ليؤكد مرة أخرى مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العربية في العقد الأخير.

ياسر إبراهيم وتريزيجيه يكملان الحضور المصري

وشهدت القائمة أيضًا وجود المدافع ياسر إبراهيم في المركز السابع بعدما قدم بطولة قوية على المستوى الدفاعي وكان أحد أبرز أسباب صمود المنتخب المصري أمام العديد من القوى الهجومية خلال البطولة.

كما احتل محمود حسن "تريزيجيه" المركز العاشر ليختتم قائمة الحضور المصري بعد مساهماته المؤثرة مع المنتخب خلال مشواره في المونديال.

المغرب يتصدر.. ومصر الأكثر تمثيلًا

ورغم أن المغرب امتلك أفضل لاعب عربي في البطولة ممثلًا في إسماعيل الصيباري الذي تصدر التصنيف يليه مواطنه عز الدين أوناحي فإن مصر كانت المنتخب الأكثر تمثيلًا داخل قائمة العشرة الأوائل.

كما شهد التصنيف وجود المغربي إبراهيم دياز وأشرف حكيمي إلى جانب الجزائري رياض محرز في تأكيد جديد على التطور الكبير الذي تعيشه الكرة العربية.

أفضل 10 لاعبين عرب في كأس العالم 2026

وفقًا لتقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم جاء الترتيب على النحو التالي:

1- إسماعيل الصيباري (المغرب)

2- عز الدين أوناحي (المغرب)

3- إمام عاشور (مصر)

4- مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (مصر)

5- محمد صلاح (مصر)

6- إبراهيم دياز (المغرب)

7- ياسر إبراهيم (مصر)

8- أشرف حكيمي (المغرب)

9- رياض محرز (الجزائر)

10- محمود حسن "تريزيجيه" (مصر)