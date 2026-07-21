كلمات تعادل في قيمتها الميدالية الذهبية.. يامال يكشف حديث ميسي معه بعد نهائي كأس العالم

كشف لامين يامال، لاعب منتخب إسبانيا، الحديث الذي دار بينه وبين ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عقب نهائي بطولة كأس العالم 2026.



وقال لامين يامال في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية: "ميسي أعظم لاعب في التاريخ، وهو شخص لطالما اعتبرته قدوة، وأردت أن أُظهر له احترامي بعد المباراة عندما توجهت لمصافحته".



وأضاف: "أخبرني بأن أواصل مسيرتي، وأن المستقبل لجيلنا. هذه الكلمات تعادل في قيمتها الميدالية الذهبية التي أرتديها".

وتابع: "إذا أخبرني أحد قبل بضع سنوات أنني سأكون هنا لأرفع كأس العالم بعد مواجهة ليونيل ميسي، لكنت ظننته مجنونًا".

وكان قد خسر منتخب الأرجنتين، لقب كأس العالم، أمام إسبانيا بهدف دون رد، في المباراة النهائية.