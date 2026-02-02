قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حمزة عبد الكريم في المقدمة.. مدرب برشلونة أتلتيك يتحدث عن نهجه مع الصفقات الجديدة
بحضور بعثة البنك الدولى.. التشغيل التجريبي لـ الأتوبيسات الكهربائية| صور
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
رياضة

دار الأساطير.. كيف رحب لامين يمال بـ حمزة عبد الكريم؟ | شاهد

لامين يامال و حمزة عبد الكريم
لامين يامال و حمزة عبد الكريم
علا محمد

علق لامين يامال نجم نادي برشلونة على إعلان ضم فريقه الموهبة الشابة المصرية حمزة عبد الكريم ،لاعب النادي الأهلي .

وكتب يامال عبر حسابه الرسمي علي موقع اكس :"مرحباً حمزة في دار الأساطير حيث تبنى الأحلام وتتحقق الأمنيات أنت في المكان الصحيح".


أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن التعاقد مع الموهبة الشابة المصرية حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي.

وقال حمزة فى تصريحات: "أعشق كرة القدم لأنها شغفي الأول، وهي الشيء الذي أحبه وأبذل فيه كل مجهودي دائمًا

وتابع "رسالتي لعائلتي وللجماهير المصرية، أن هذه خطوة جديدة في مسيرتي، وأنا متحمس لها للغاية، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أنجح في إسعادهم وجعلهم فخورين بما سأقدمه"

حمزة عبد الكريم بعد انضمامه رسميًا لبرشلونة

وأعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة عن انضمام حمزة لصفوف الفريق الكتالوني وكتب: «نادي برشلونة والأهلي المصري يتوصلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2026، مع خيار شراء للنادي الكتلوني في نهاية الموسم».

ويستعد اللاعب للانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني قريبًا، على أن يبدأ رحلته مع برشلونة في الموسم الحالي، ضمن خطة النادي لتطوير اللاعبين الشبان ومنحهم الفرصة للتألق على المستوى الأوروبي.

لامين يامال نجم نادي برشلونة برشلونة حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي الأهلي

