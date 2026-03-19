شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك

تقدَّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني وأطيب التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، والأمتين الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى –عز وجل– أن يتقبَّل منا جميعًا صالح الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا العزيزة وأمتنا بالخير واليُمن والبركات.

وأكد شيخ الأزهر أن عيد الفطر يمثل جائزةً إلهيةً عقب أداء فريضة الصيام، وهو فرصة جليلة لتجديد أواصر الود والتراحم، وترسيخ قيم التكافل، ونبذ الخلافات والفرقة، داعيًا المسلمين في ربوع الأرض إلى اغتنام هذه المناسبة في صلة الأرحام، وإدخال السرور على الفقراء والمساكين، والإحسان والبر في معاملة الآخرين، والتمسك بمبادئ الأخوة الإسلامية والإنسانية التي حثَّ عليها ديننا الحنيف.

كما تضرع شيخ الأزهر إلى المولى –عز وجل– في هذه الأيام المباركة أن يجمع شمل الأمة الإسلامية، ويوحِّد كلمتها وصفَّها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة مؤخرًا من تحديات جسيمة ومحن قاسية، سائلًا الله أن يحقن دماء أمتنا الإسلامية، وأن ينشر السلام والأمن والاستقرار في ربوع العالم العربي والإسلامي، ويجنب أوطاننا الفتن والشرور، ويهيئ لها من أمرها رشدًا.