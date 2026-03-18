رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر ويطمئن على صحته هاتفيًا

أجرى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اتصالًا هاتفيًا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قدّم خلاله خالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لفضيلته دوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية مزيدًا من الأمن والسلام.

كما حرص الدكتور القس أندريه زكي، خلال الاتصال، على الاطمئنان على صحة فضيلة الإمام الأكبر، عقب الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخرًا، معربًا عن صادق أمنياته له بالشفاء العاجل والتعافي التام.

من جانبه، أعرب فضيلة شيخ الأزهر الشريف عن تقديره ومحبتِه للدكتور القس أندريه زكي، مثمّنًا هذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الإنسانية وروح المحبة والمودة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.