النفط يتراجع مع انطلاق مشروع الحرية.. وتحرك أمريكي لفك اختناق الملاحة في هرمز

محمود عبد القادر

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً، الاثنين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة بدء تحرك عملي لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، في خطوة هدفت إلى تخفيف التوتر وضمان انسياب التجارة العالمية.

وانخفض خام برنت بنحو 1.83 دولار، أي ما يعادل 1.69%، ليصل إلى 106.34 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 100.22 دولار، بخسارة بلغت 1.72 دولار أو النسبة ذاتها.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستباشر، صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، عملية لإخراج السفن المتوقفة في المضيق، استجابة لطلبات دول عدة لا تشارك في النزاع الدائر بالمنطقة.

وأوضح أن السفن العالقة تعود لدول “محايدة”، مؤكداً استعداد واشنطن لتأمين عبورها بشكل آمن عبر الممرات المائية، بما يسمح بعودة النشاط التجاري إلى طبيعته. كما أشار إلى أن هذه السفن لن تعود إلى المنطقة قبل التأكد من استقرار الأوضاع البحرية بشكل كامل.

وكشف ترامب أن العملية، التي تحمل اسم “مشروع الحرية”، تهدف بالدرجة الأولى إلى دعم أطقم السفن والشركات المتضررة، خاصة في ظل معاناة بعض السفن من نقص الإمدادات الأساسية.

وأضاف أن هناك مؤشرات على تقدم في المحادثات مع إيران، ما قد يسهم في تهدئة الأوضاع، مؤكداً أن المبادرة تحمل طابعاً إنسانياً، وتسعى إلى مساعدة أطراف لم تكن جزءاً من الأزمة.

واختتم تحذيراً واضحاً من أي محاولات لعرقلة هذه الجهود، مشدداً على أن التعامل معها سيكون حازماً.

