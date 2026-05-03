نزيف واستئصال كامل للقولون.. سبب وفاة هاني شاكر

بعد تدهور حالته الصحية، أعلن نجل هاني شاكر، اليوم الأحد، وفاة هاني شاكر والده بعد تدهور حالته الصحية خلال رحلة علاجية في فرنسا، إثر أزمة صحية معقدة استمرت خلال الأسابيع الماضية، وشهدت مراحل من التحسن والانتكاس، حتى انتهت الرحلة بـ وفاة أمير الغناء العربي.





وفاة هاني شاكر

أعلن شريف هاني شاكر، وفاة هاني شاكر اليوم بعد صراع مع المرض، و نشر صورة له، وعلق قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. أنعى والدي وصديقي وضهري وسندي وحبيبي وأخويا، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر".

وتابع: "لم أفقد أبا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي.. اللهم ارحمه واغفر له واجع مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





مرض هاني شاكر

وكان الفنان قد نُقل إلى أحد المستشفيات في فرنسا لاستكمال برنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لأزمة صحية شملت نزيفًا حادًا في القولون ومضاعفات استدعت تدخلات طبية دقيقة، بينها نقل دم وإجراءات بالأشعة التداخلية لوقف النزيف.

كما كشف الفنان مصطفى كامل عن تفاصيل الحالة، موضحًا أن الفنان هاني شاكر خضع لجراحة دقيقة لاستئصال القولون ومر بمرحلة إنعاش بعد توقف مؤقت في عضلة القلب، قبل أن تستقر حالته نسبيًا ثم يعاود التدهور لاحقًا أثناء مرحلة التأهيل في الخارج.

أعراض نزيف القولون

النزيف الحاد فى القولون هو خروج كميات ملحوظة من الدم من الأمعاء الغليظة (القولون)، وقد يظهر الدم مع البراز أو يكون داخليًا غير مرئى.

ويوضح الخبراء أن النزيف قد يكون خفيفًا أو شديدًا، وقد يصبح مهددًا للحياة إذا أدى إلى فقدان سريع للدم.



تختلف الأعراض حسب شدة النزيف ومكانه، لكن أبرز العلامات تشمل:

ظهور دم أحمر أو داكن مع البراز.

براز أسود يشبه القطران فى بعض الحالات.

ألم أو تقلصات فى البطن.

إسهال أو تغير فى حركة الأمعاء.

إرهاق وضعف عام نتيجة فقدان الدم.

أعراض نادرة وخطيرة

فى الحالات الحادة، قد تظهر أعراض تستدعى التدخل الفورى، مثل:

دوخة شديدة أو إغماء.

انخفاض ضغط الدم.

تسارع ضربات القلب.

قيء مصحوب بالدم.

صعوبة فى التنفس أو ضعف شديد.

حياة هاني شاكر

ولد الفنان هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952، في القاهرة، ويُعد من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي ومن رموز الجيل الذهبي للموسيقى، ولقّب بـ«أمير الغناء العربي».

بدأ ظهوره الفني مبكرًا عبر مشاركته في أعمال سينمائية وغنائية منذ ستينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق كمطرب رسمي عام 1972 بعد اكتشاف الموسيقار محمد الموجي لصوته.

قدّم هاني شاكر خلال مسيرته أكثر من 600 أغنية وقرابة 29 ألبومًا، وتعاون مع كبار الشعراء والملحنين في مصر والعالم العربي، وحقق انتشارًا واسعًا بأعماله الرومانسية والوطنية.

شارك أيضًا في السينما والمسرح والتلفزيون، وارتبط اسمه بأعمال شهيرة من بينها «كده برضه يا قمر» و«الحلم الجميل» و«علي الضحكاية».

وتولى منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر لفترتين متتاليتين عامي 2015 و2019، ليجمع بين النشاط الفني والدور النقابي داخل الوسط الموسيقي.