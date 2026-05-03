فن وثقافة

وائل جسار ينعي أمير الغناء العربي هاني شاكر بكلمات مؤثرة

أوركيد سامي

أثار خبر رحيل الفنان الكبير هاني شاكر حالة واسعة من الحزن في الأوساط الفنية والجماهيرية، حيث سارع عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي إلى نعيه بكلمات مؤثرة، كان أبرزهم الفنان وائل جسار.

وكتب جسار عبر حساباته الرسمية رسالة نعي حملت قدرًا كبيرًا من الحزن والأسى، قال فيها: “بقضاء الله وقدره أنعي أخويا وصاحب القلب الطيب هاني شاكر.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، في كلمات عكست عمق العلاقة التي جمعتهما، وحجم الخسارة التي شعر بها بعد رحيله.

ولاقت كلمات جسار تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين عبّروا عن حزنهم الشديد لفقدان واحد من أهم رموز الغناء العربي، مستذكرين مسيرته الفنية الطويلة التي امتدت لعقود، وترك خلالها بصمة لا تُنسى في وجدان محبيه.

ويُعد هاني شاكر، الملقب بـ«أمير الغناء العربي»، من أبرز الأصوات التي شكّلت ملامح الأغنية العربية الحديثة، حيث قدم مئات الأغاني التي تنوعت بين الرومانسية والدرامية، وتميز بصوته الدافئ وإحساسه العالي، ما جعله يحتفظ بمكانة خاصة لدى الجمهور.

كما تولى الراحل منصب نقيب المهن الموسيقية لعدة سنوات، وشهدت فترته العديد من القرارات المؤثرة في الساحة الفنية، ما جعله ليس فقط فنانًا، بل شخصية بارزة في إدارة الشأن الموسيقي في مصر.

ولم يكن تأثيره مقتصرًا على أعماله الغنائية فقط، بل امتد إلى علاقاته الإنسانية داخل الوسط الفني، حيث عُرف بتواضعه وقربه من زملائه، وهو ما ظهر جليًا في كلمات النعي التي انهالت من نجوم الفن عقب إعلان الخبر.

ويظل رحيل هاني شاكر خسارة كبيرة للفن العربي، بعدما ترك إرثًا فنيًا خالدًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة الأجيال، ليؤكد أن الفن الحقيقي لا يموت، بل يستمر عبر الزمن.

