الخارجية الإيرانية: عراقجي يبلغ نظيره الألماني هاتفيا جهود طهران لوقف الحرب

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزيرها “عباس عراقجي” أبلغ نظيره الألماني، هاتفيا، بجهود طهران لوقف الحرب، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، إن الحرب الأمريكية ضد بلاده تكلفت 100 مليار دولار، وهو أكبر من الرقم المعلن المقدر بـ 25 مليار دولار.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على منصة "إكس": "البنتاجون يكذب، لقد كلّفت مغامرة بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة، 100 مليار دولار حتى الآن، أي 4 أضعاف المبلغ المعلن، والتكاليف غير المباشرة التي يتحملها دافعو الضرائب الأمريكيون أعلى بكثير، إن معنى شعار "إسرائيل أولاً" هو "أمريكا أخيراً".