مصر تعزّز أمنها الدوائي في مواجهة الأزمات العالمية.. 91% إتاحة وطفرة في توطين الصناعة

وأوضح خلال المؤتمر الثانى للرعاية الصحية لسلاسل الإمداد بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن سلاسل الإمداد تلعب دورًا حاسمًا في استقرار توافر الأدوية، مشيرًا إلى أن نسبة إتاحة الدواء في السوق المصري وصلت إلى نحو 91%، في مؤشر إيجابي يعكس تكامل جهود القطاعين العام والخاص في تأمين الاحتياجات العلاجية للمواطنين.

وأضاف رجائي أن الدولة تركز بشكل متزايد على توطين صناعة الدواء كأحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك حاليًا 184 مصنع أدوية، تضم نحو 1004 خطوط إنتاج، وهو ما يعزز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن الدولة تستهدف توطين 234 مستحضرًا دوائيًا جديدًا ، بالتوازي مع تحقيق معدل نمو متوقع يصل إلى 21% مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بالتوسع في التصنيع المحلي وتبني التكنولوجيا الحديثة.

وأشار رجائي إلى أن بناء سلاسل إمداد دوائية أكثر كفاءة ومرونة، مع تعزيز الشفافية والرقابة، أصبح ضرورة ملحة لضمان استمرارية تدفق الأدوية، خاصة في ظل الأزمات الصحية العالمية المتكررة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات لتأمين سلاسل الإمداد، مع توقع إطلاق خطوات جديدة في أغسطس المقبل لتعزيز كفاءة المنظومة وضمان تتبع الأدوية من الإنتاج حتى وصولها للمريض.