4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026 ، والتي تبلغ قيمتها 1500 جنيه للعمال والحرفيون المسجلون بقاعدة بيانات وزارة العمل، وقد وجه الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال بصرف المنحة لمدة ثلاثة أشهر بشكل استثنائي.

وتأتي هذه المنحة في إطار خطة سنوية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة غير المنتظمة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة اليومية، بما يعزز من شبكة الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.

منحة استثنائية 3 أشهر

وجه عبد الفتاح السيسي، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قواعد بيانات وزارة العمل، لمدة 3 أشهر متتالية.

وبدأت وزارة العمل بالفعل صرف منحة عيد العمال بإجمالي نحو 355.3 مليون جنيه، وتحديدا 355,273,500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، اعتبارا من الخميس الماضي ولمدة شهر، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي عبر منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أتاحت وزارة العمل وسيلة إلكترونية سهلة للاستعلام عن استحقاق المنحة، حيث يمكن للمواطن الدخول عبر لينك (من هنا) ثم اختيار “خدمات المواطنين”، والضغط على “العمالة غير المنتظمة”، وبعدها إدخال الرقم القومي لمعرفة حالة الطلب بشكل فوري، سواء بالقبول أو الرفض.

أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

- مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات.

- المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.

- منافذ الصرف المعتمدة والمخصصة لهذا الغرض.

- البنوك المشاركة في منظومة صرف الدعم الحكومي.

التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026



يمكن للمواطنين التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي:

https://www.manpower.gov.eg/img/.

الضغط على أيقونة “العمالة غير المنتظمة”.

اختيار “تسجيل جديد” إذا لم يكن لديك حساب مسبق.

إدخال الرقم القومي وكافة البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.

تحديد المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون ضمن الفئات المستحقة للمنحة.

إدخال رقم الهاتف المحمول لتلقي إشعارات القبول أو الاستعلام عن حالة الطلب.

الضغط على زر “إرسال الطلب” وانتظار مراجعة الجهات المختصة للبيانات المدخلة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026



حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على المنحة، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية.

أن تكون الحرفة التي يعمل بها مسجلة في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون اسمه مسجلاً في مديرية القوى العاملة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

تلك الشروط تهدف لضمان استحقاق الفئات الأكثر احتياجًا للمنحة ودعمهم خلال الأزمات الاقتصادية والمناسبات الرسمية.

