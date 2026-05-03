بعثة رجال طائرة الأهلي تعود إلى القاهرة بكأس إفريقيا للأندية

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من رواندا، بعد التتويج بلقب كأس بطولة إفريقيا للأندية، التي أقيمت في كيجالي، عقب الفوز في المباراة النهائية على البويس الرواندي في عقر داره، بثلاثة أشواط دون مقابل، ليرتفع رصيد الأهلي للقب رقم 17 في تاريخه، ويعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية الإفريقية تحقيقًا للقب القاري.

يذكر أن الأهلي حصد لقب البطولة بعدما فاز بجميع أشواط المباريات التي خاضها، بواقع 27 شوط، دون خسارة.

وضمت قائمة رجال طائرة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا 14 لاعبًا، وهم كل من حسام يوسف وعبدالحليم عبود ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبدالرحمن سعودي وعبدالرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

وضم الجهاز الفني كل من الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.