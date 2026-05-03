نجم الأهلي السابق.. سيد عبد الحفيظ يقود ملف تجديد الشحات وكوكا

كشف ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق عن قيادة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء لمفاوضات تجديد عقد كوكا وحسين الشحات .

وكتب ياسر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ سيد عبد الحفيظ هوا من يقود ملف تجديد الشحات و كوكا ” .

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.