قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على موعد بدء امتحانات الثانوية العامة
ترامب: حصار موانئ إيران ودود للغاية
أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق
انخفاض حاد في الحرارة وأمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من "تقلبات جوية" تضرب البلاد
الطماطم آمنة ولا مشكلات بالبطيخ.. وزارة الزراعة تحسم الجدل
سقوط شاشة عرض أثناء حفل رياض الأطفال بمدرسة بالجيزة وإصابة طالبين
هل يجوز رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة؟.. اعرف رأي الفقهاء
انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار ورياح .. حالة الطقس اليوم الأحد 3 مايو 2026
تشكيل ريال مدريد المُتوقع أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 مايو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
التعليم تطالب المديريات بإحصاء رسمي بأعداد الحاصلين على “دراسات عليا” بالمدارس والإدارات
لا للتلوث ولا للعبث | عقوبات رادعة لإنقاذ البحيرات المصرية .. 5 محظورات وفقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اشحن عداد الكهرباء من الشركة.. لهذا السبب

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع  أصبح أكثر سهولة عبر التطبيقات الإلكترونية ونقاط الدفع الفوري.

ولكن هناك إجراء لا يجب تجاهله، وهو  شحن عداد الكهرباء من الشركة للتحديث الدوري للعداد ، فهذا الاجراء يضمن دقة المحاسبة وتفادي الوقوع في شرائح استهلاك مرتفعة دون مبرر واضح.

أساب شحن العداد من الشركة

يؤكد متخصصون في قطاع الكهرباء أن شحن كارت العداد من داخل مقر شركة التوزيع لا يقتصر فقط على إضافة رصيد، بل يتضمن مجموعة من العمليات الفنية المهمة، في مقدمتها تحديث الساعة والتاريخ داخل العداد. إذ تعتمد منظومة الشرائح على توقيت دقيق، حيث يتم تصفير الاستهلاك مع بداية كل شهر. وفي حال وجود خلل في توقيت العداد، قد يستمر احتساب الاستهلاك ضمن شريحة مرتفعة لفترة إضافية، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة على المستهلك دون إدراك السبب.

كما تتيح عملية الشحن داخل الشركة إجراء ما يُعرف بـ"المراجعة العكسية" للبيانات، حيث يتم نقل كافة المعلومات المسجلة في العداد خلال الفترة السابقة إلى النظام المركزي. هذه الخطوة تساهم في اكتشاف أي أخطاء محتملة في تسجيل الاستهلاك أو أعطال تقنية قد تؤثر على دقة القراءة، ومن ثم تصحيحها بشكل فوري.

ولا تقتصر أهمية التحديث على الجوانب الفنية فقط، بل تمتد إلى مراجعة مؤشرات الأعطال أو التلاعب، والتي قد تظهر نتيجة عوامل بسيطة مثل الاهتزاز أو التعامل غير المقصود مع العداد. ويؤدي تجاهل هذه المؤشرات إلى احتمالية تراكم ملاحظات قد تُفسر لاحقًا كمخالفة، بينما يساهم التحديث الدوري في مسح هذه السجلات والتأكد من سلامة العداد.

كمايساعد الشحن عبر شركة الكهرباء على التأكد من تنفيذ تصفير الشرائح في موعده الصحيح، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الاستهلاك الشهري، خاصة في حالات الاستخدام المرتفع.

لذلك، ينصح الخبراء بضرورة التوجّه إلى شركة الكهرباء مرة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأقل لإجراء هذا التحديث، مع تفضيل أن يتم ذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر، لضمان بدء دورة استهلاك جديدة وفقًا لأقل شريحة ممكنة وبأقصى دقة في الحساب

عدادات الكهرباء الكهرباء شحن عدادات الكهرباء شركة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية : طقس الـ 5 أيام المقبلة أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة

رواتب

بعد قرار التبكير .. موعد صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

رياح

عودة الشتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

سكن لكل المصريين

زيادة طفيفة في الأسعار .. تفاصيل كراسة الشروط لحجز شقة في سكن لكل المصريين

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: تلبيس الحق بالباطل من كبائر الآثام ويهدم المجتمع البشري

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية بدورة الأكاديمية العسكرية

السجود

الموقف الشرعي لشخص دائم الشك في عدد السجدات بالصلاة

بالصور

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

درة تبهر متابعيها بظهورها اللافت

درة
درة
درة

بدلة غير تقليدية .. روجينا تتألق بلوك مختلف

روجينا
روجينا
روجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد