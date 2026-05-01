قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
18 عامًا حدًا أدنى.. منع زواج القُصّر رسميًا في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة| فيديو
إمام المسجد النبوي: تقوى الله سر الفوز.. وقصص الأنبياء تغرس اليقين بالقلوب
وزير خارجية فرنسا يدعو لبدء المفاوضات فورا لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز
جامعة القاهرة تدشّن وحدة متخصصة لتدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع وزارة البيئة
التضامن: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري
آخر 20 مليون دولار.. تسوّية كامل مستحقات دانة غاز المتأخرة في مصر
ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل
وزيرة البيئة: سرعة إنجاز مجمع العاشر لمعالجة المخلفات بمشاركة القطاع الخاص
في عيد العمال.. دعم رئاسي وحكومي يعزز مكانة العامل المصري ويدعم النمو الاقتصادي
وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026
عايزين مشاهدات وفلوس .. ضبط شخصين ألقيا كيس مياه على مسن بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أصلحه اليوم.. خطأ بسيط في عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

وفاء نور الدين

يجب الانتباه لعدة قاعدة في التعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع لها، حتى لا تتعرض لمحضر سرقة تيار أو نفاذ رصيد العداد سريعا، فضبط الساعة ليس "رفاهية" أو أمراً ثانوياً، بل هو صمام الأمان الذي يحمي من انقطاع الكهرباء المفاجئ والخصومات غير المبررة.

وهناك سبب أكثر أهمية وهو أنه عند صدور قرار بزيادة  أسعار الكهرباء، يتم برمجة العدادات لتبدأ العمل بالأسعار الجديدة في تاريخ وساعة محددين، فإذا كان توقيت العداد متقدماً، فقد تبدأ في دفع السعر الجديد قبل موعده الرسمي، وإذا كان متأخراً، قد يطالبك العداد بفروق أسعار بأثر رجعي لاحقاً.

8 فوائد لمراجعة  تاريخ العداد 


- تفعيل "ساعات الأمان" (الوقت الصديق):
العداد مبرمج تقنياً لعدم فصل التيار في حال نفاد الرصيد خلال "الأوقات الصديقة" (من 5 مساءً حتى 10 صباح اليوم التالي، وأيام الجمعة والعطلات الرسمية). إذا كان وقت العداد خاطئاً، قد يفصل التيار عن منزلك في منتصف الليل أو أيام العطلات رغم وجود هذه الخاصية.

- دقة خصم الرسوم الشهرية:
يتم خصم رسوم خدمة العملاء والرسوم الإدارية آلياً مع أول دقيقة في الشهر الميلادي الجديد. عدم ضبط التاريخ قد يؤدي لخصم الرسوم في وقت غير صحيح أو تكرارها بشكل يربك ميزانيتك.

- في حال كنت تمتلك وحدة مغلقة ولا تستهلك كهرباء، يقوم العداد بخصم رسوم "الإستدامة" شهرياً. إذا كان التاريخ خاطئاً، قد يقوم العداد بخصم تراكمي لعدة أشهر دفعة واحدة بمجرد إستشعار أي نبضة إستهلاك أو شحن الرصيد بالكارت ، مما قد يؤدي لخصم مبلغ كبير من رصيدك في وقت غير متوقع.

- تجنب "المفاجآت المالية" والأثر الرجعي:
في حال وجود خطأ كبير في التاريخ (مثلاً العودة لسنوات سابقة)، وبمجرد تصحيح التاريخ، قد يقوم العداد بخصم رسوم إدارية متراكمة عن تلك السنوات دفعة واحدة "بأثر رجعي"، وهو ما قد يستهلك رصيدك بالكامل فجأة.

- قبول كارت الشحن:
بعض موديلات العدادات ترفض قبول عملية الشحن تماماً إذا وجد النظام فارقاً زمنياً يتجاوز (48 ساعة) بين توقيت عملية الشحن وتوقيت العداد الداخلي، مما يضطرك لمراجعة شركة الكهرباء لتصفير العداد يدوياً.
-أحياناً يظهر على شاشة العداد أكواد خطأ مثل (Err-0201 أو Err-1091) أو ما شابه، ويكون السبب ببساطة هو "تعارض زمني" بين المعالج والذاكرة. ضبط الوقت يقلل من ظهور هذه الأكواد التي قد تثير قلقك وتظن أنها عطل فني جسيم.

- مزامنة سجل الأحداث (Event Log):
العداد يسجل "سجل أحداث" لكل ما يطرأ عليه (إنخفاض جهد، إرتفاع تيار، تذبذب التردد). هذه البيانات هي "الصندوق الأسود" لعدادك؛ وضبط الوقت يضمن أن تكون هذه السجلات دقيقة، وهو ما يفيدك جداً في حال حدوث احتراق لأجهزتك المنزلية بسبب تذبذب التيار، حيث تستخدم هذه السجلات كدليل قانوني للمطالبة بتعويض من شركة الكهرباء.

اقرأ أيضًا:
- التوثيق الفني والقانوني:
العداد يسجل أي محاولة تلاعب (مثل فتح غطاء العداد) بجدول زمني دقيق. عدم انضباط الساعة يجعل التقارير الفنية غير دقيقة، مما قد يعرض المشترك للمساءلة القانونية نتيجة لخطأ في توثيق الواقعة.

) دقة تقارير الاستهلاك (كارت المتابعة):
عند تقديم شكوى من ارتفاع الفاتورة، يعتمد الفني على "كارت المتابعة" الذي يحلل استهلاكك بالساعة. إذا كان وقت العداد خاطئاً، تصبح البيانات غير مفيدة، ويستحيل تحديد الجهاز المتسبب في زيادة الاستهلاك.

-تفعيل التحديثات البرمجية (Firmware Updates):
شركات الكهرباء تقوم أحياناً بتحديث أنظمة العدادات لتحسين الأداء أو إضافة خواص عبر كارت الشحن. هذه التحديثات غالباً ما تكون مرتبطة بجدول زمني محدد؛ فإذا كان تاريخ العداد خارج النطاق الزمني للتحديث، قد يفشل العداد في استقبال التحسينات البرمجية الضرورية لتشغيله بكفاءة.

كيف يمكن ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء؟

عن طريق الفرع: اصطحب كارت الشحن لأقرب مركز خدمة عملاء تابع لشركة الكهرباء واطلب "تحديث الوقت والتاريخ".

عن طريق الموبايل (NFC): استخدام تطبيقات الشحن الرسمية (مثل سهل، خالص، أو My fawry) التي تدعم خاصية NFC؛ حيث يتم تحديث بيانات العداد زمنياً ومزامنتها مع "سحابة البيانات" تلقائياً عند الشحن.

عداد الكهرباء مسبوق الدفع عداد الكهرباء الكهرباء رصيد كارت عداد الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين

ترشيحاتنا

افتتاح مسجد

كفر الشيخ.. افتتاح مسجد الغبايشة في سيدي سالم.. صور

ارشيفيه

انقلاب سيارة في ترعة بالدقهلية وإصابة أربعة أشخاص

الإسماعيلية

الإسماعيلية : تكثيف النظافة وصيانة الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد