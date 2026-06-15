نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء امورهم ظهورها في مختلف محافظات الجمهورية

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

وحتى الآن لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 في أي محافظة في مصر بشكل رسمي نظرا لعدم انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح

ومن المقرر أن تبدأ عملية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 في كل محافظة في مصر تباعا ، بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح في كل محافظة.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

وعلم موقع صدى البلد ، أن أعمال التصحيح تسير حاليا في كنترولات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات ، وفق خطة زمنية محددة وبتنسيق كامل بين جميع الإدارات التعليمية، و أن هناك تعليمات صارمة بعدم استعجال المصححين لضمان المراجعة الدقيقة لكل جزئية في أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، قبل إعلان نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من المقرر أن يتولى اعتمادها رسميا كل محافظ في محافظته ، قبل اعلان ظهورها رسمياً للطلاب في مختلف المحافظات

وبمجرد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس ، يتم إصدار بيان رسمي على الصفحة الرسمية للمحافظة ولمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإعلان تفاصيلها ورابط الحصول عليها

كما تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بعد ذلك في المدارس بشكل مجاني إلى جانب إعلانها إلكترونيا على مواقع المحافظات ومديريات التربية والتعليم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم

سوف يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس قريباً ، وسيتاح إمكانية تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2026 وفقا للضوابط المتعارف عليها لضمان تأكد الطالب من حصوله على درجاته المستحقة ، وتكون رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2026 مبلغ 35 جنيها لكل مادة

رابط نتيجة تالتة إعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة تالتة إعدادي برقم الجلوس 2026 يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 ترقب ظهوره على المواقع الرسمية لكل محافظة وكل مديرية من مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن رابط نتيجة تالتة إعدادي برقم الجلوس 2026 في بيان رسمي بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في كل محافظة خلال الأيام القادمة .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 يمكن لطلاب محافظة القاهرة ترقب تفعيله بمجرد اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة ، وذلك عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

أما طلاب محافظة الجيزة ، فيمكنهم ترقب تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. المؤشرات مطمئنة

وأعلنت مديريات مديرية التربية والتعليم ، أن المؤشرات الأولية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح في الكنترولات تُجرى وفق أعلى معايير الدقة والالتزام استعدادا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 قريباً ، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة الطلاب، مشددة على أن النزاهة والعدالة تمثلان الأساس الرئيسي في جميع مراحل رصد الدرجات.

وكانت قد صدرت قرارات رسمية بضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للمصححين داخل الكنترول، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم، وذلك بتوفير الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للسادة المعلمين والمصححين داخل الحجرات (من إضاءة وتهوية) لتمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه وبتركيز تام ،بما يساهم في سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد.

وتلقت كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 ، تعليمات رسمية بتحري أقصى درجات الدقة والجدية في التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي مظلمة.

وتم التنبيه على المصححين في كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 ، بقراءة ورقة الإجابة بعناية فائقة، و مراجعة تصحيح كل جزئية في الأسئلة بدقة، وعدم ترك أي إجابة أو جزء من إجابة دون تصحيح أو تقدير.

​كما تم التشديد على ضرورة تحقيق الدقة المتناهية في رصد الدرجات ونقلها من كراسات الإجابة إلى شيتات الرصد، ومطابقة الدرجات لتفادي أي أخطاء بشرية.