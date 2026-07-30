نقيب الأشراف يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته برعاية المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة

وجه السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته برعاية المساجد بصفة عامة ومساجد وأضرحة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال حضوره، مساء اليوم الخميس، احتفالية وزارة الأوقاف بإعادة افتتاح مسجد سيدنا الحسين وتغيير فرشه بالكامل، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وأعرب نقيب الأشراف عن عميق شكره للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لاهتمامه بإعمار بيوت الله عز وجل، مشددا على أن وزارة الأوقاف تشهد في عهده طفرة كبيرة في إعمار بيوت الله عز وجل سواء من حيث التوسع في إنشائها أو من حيث الأنشطة الدعوية والعلمية التي تقام بها.

ودعا نقيب الأشراف المولى - جل وعلا - أن تظل مصر عامرة ببيوت الله عز وجل، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء وأن يجنبها ويلات الحروب، وأن يوفق قادتها لما فيه الخير والرشاد، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

حضر فاعليات الافتتاح: عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ جابر بغدادي عضو اللجنة العلمية لنقابة السادة الأشراف، والدكتور سيد عبدالباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ولفيف