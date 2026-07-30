من خير مصر لأهل مصر.. إقبال غير مسبوق على مهرجان التسوق لجهاز مستقبل مصر منذ الساعات الأولى لانطلاقه

شهد مهرجان التسوق الذي ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحافظة الغربية إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق منذ الساعات الأولى لانطلاقه، حيث توافد المواطنون على المنافذ العشرة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة للاستفادة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية المطروحة بجودة عالية وأسعار مخفضة، وسط انتظام العمل بالمنافذ وتوافر مختلف السلع التي تلبي احتياجات الأسر.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن هذا الإقبال الكبير يعكس نجاح المهرجان وثقة المواطنين في المبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في دعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير منتجات وطنية ذات جودة متميزة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم انتظام العمل بجميع المنافذ، مع تقديم الدعم الكامل لضمان سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم المبادرات التي تسهم في زيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

معارض السلع الغذائية

ويستمر مهرجان التسوق حتى 3 أغسطس من خلال 10 منافذ موزعة على مستوى المحافظة، لتوفير تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار تنافسية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.