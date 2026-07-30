قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مسودة اتفاق غزة.. 8 أشهر لنزع السلاح ووقف الاغتيالات مقابل انسحاب إسرائيل
سعر عيار 18 في الصاغة الآن
7 مخالفات.. الفيفا يؤدب منتخب الأرجنتين بعد نهائي المونديال
معهمش qr code .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة داخل قرية بالساحل
كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية .. تعرف على مصروفاتها بالأرقام
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف يفتتحون مسجد الإمام الحسين عقب تجديد الفرش
سنتكوم: طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تتزود بالوقود خلال مهمة بالشرق الأوسط
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية قادمة من تركيا
العثور على جثة شاب متحللة غارقة في مياه مصرف بالغربية ..صور
وسيم السيسي: الكشف الكامل عن أسرار الأجسام الطائرة قد يثير صدمة علمية وحضارية
إيران: مصر صديق وشريك مهم في المنطقة وأمنها يحظى بأهمية قصوى لنا
وزير خارجية إيران : أمن مصر أهمية قصوى لنا و يجب أن نكون يقظين تجاه للمخططات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من خير مصر لأهل مصر.. إقبال غير مسبوق على مهرجان التسوق لجهاز مستقبل مصر منذ الساعات الأولى لانطلاقه

السلع الغذائية بالغربية
السلع الغذائية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهد مهرجان التسوق الذي ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحافظة الغربية إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق منذ الساعات الأولى لانطلاقه، حيث توافد المواطنون على المنافذ العشرة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة للاستفادة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية المطروحة بجودة عالية وأسعار مخفضة، وسط انتظام العمل بالمنافذ وتوافر مختلف السلع التي تلبي احتياجات الأسر.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن هذا الإقبال الكبير يعكس نجاح المهرجان وثقة المواطنين في المبادرات الوطنية الهادفة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في دعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير منتجات وطنية ذات جودة متميزة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم انتظام العمل بجميع المنافذ، مع تقديم الدعم الكامل لضمان سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم المبادرات التي تسهم في زيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

معارض السلع الغذائية 

ويستمر مهرجان التسوق حتى 3 أغسطس من خلال 10 منافذ موزعة على مستوى المحافظة، لتوفير تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار تنافسية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا جهاز مستقبل مصر السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

وزير التربية والتعليم

مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"

ترشيحاتنا

أودي Q9 موديل 2027

شاهد| أودي Q9 موديل 2027 الرياضية

تحديثات الأمان الجديدة

للساعات قبل الهواتف! سامسونج تقلب الموازين وتطلق تحديثها الأمني الجديد

هل ينفد شحن هاتفك أسرع مما ترغب؟

خطوات عملية لإنقاذ بطارية هاتفك من الاستنزاف

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

فيديو

سامى مغاوري

سامي مغاوري : المسرح عشقي .. واللعبة حقق نجاحه لأنه بيعبر عن الكوميديا الحقيقية | فيديو

محمد رياض

محمد رياض : الدورة الـ19 من مهرجان المسرح الأنجح .. ولا أحب جدل التكريمات | حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد