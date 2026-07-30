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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد أبو العينين : أمن مصر وسيادتها خطوط حمراء

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
رحمة سمير

نقل الإعلامي مصطفى بكري تصريحات النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، التي أكد خلالها دعمه الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة، بقيادتها السياسية وقواتها المسلحة وأجهزتها السيادية والشرطة المصرية، على التعامل بحكمة وحسم مع مختلف التحديات.

وقال أبو العينين إن مصر دولة قوية وكبيرة، تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وحماية مصالحه العليا.

وثمن البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن حادث ميناء دمياط، مشيدًا بما تضمنه من إعلان نتائج التحقيقات الأولية بشفافية، بما يؤكد نهج الدولة القائم على إطلاع الرأي العام على الحقائق.

كما أشاد بسرعة استجابة أجهزة الدولة وتفعيل خطط الطوارئ، مؤكدًا أن ذلك أسهم في احتواء الموقف والحد من تداعياته، وأدان الحادث، مشددًا على أن أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها.

وأضاف أبو العينين أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية ومؤسسات دولته، ويثق في حكمتها وقدرتها على حماية الوطن وصون المصالح الاستراتيجية للدولة.

ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضى، مؤكدًا أن وعي المواطنين واصطفافهم خلف دولتهم يمثلان خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره.

وشدد على أن مصر ستظل، بقيادتها ومؤسساتها الوطنية واصطفاف شعبها، قوية وقادرة على حماية سيادتها والدفاع عن مصالحها مهما تعاظمت التحديات.

النائب محمد أبو العينين مصر القوة حماية الوطن عضو مجلس النواب

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