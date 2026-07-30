عشبة غير متوقعة تقوى الذاكرة وتعالج أعراض انقطاع الطمث

تعد المريمية من الأعشاب المهملة رغم امتلاكها مزايا خارقة تجعلها قادرة على الحماية من مشكلات صحية عديدة.

ووفقا لموقع webmd فإن المريمية تساعد في تقوية وظائف المخ وعلاج أعراض انقطاع الطمث وزيادة الكوليسترول.

الذاكرة ومهارات التفكير الإدراكية

يبدو أن تناول المريمية عن طريق الفم يُحسّن الذاكرة ومهارات التفكير لدى البالغين الأصحاء لكن من غير الواضح ما إذا كان العلاج بالرائحة العطرية للمريمية يُفيد في ذلك.

ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الأخرى ( الدهون ) في الدم ( فرط شحميات الدم ) . تناول المريمية ثلاث مرات يوميًا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر يُخفّض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة ( LDL أو "الضار") والدهون الثلاثية كما أنه يزيد من مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو "الجيد") لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

أعراض انقطاع الطمث

تناول مستخلص المريمية الشائعة عن طريق الفم لمدة 4 أسابيع يحسن بعض أعراض انقطاع الطمث، وخاصة الهبات الساخنة والتعرق الليلي ومشاكل النوم .