آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2026.. الشروط والأوراق

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026، يستعد الطلاب و أولياء الأمور لبدء التقديم في كلية الشرطة2026 والذي يتم عقب إعلان النتيجة بيومين بالنسبة لطلبة العام الجاري، حيث يهتم أولياء الأمور بمعرفة شروط الالتحاق بكلية الشرطة و الأوراق المطلوبة للتقديم في اكاديمية الشرطة 2026 واختبارات القبول، وتبدأ عملية التقديم في كلية الشرطة اونلاين عبر موقع وزارة الداخلية في حالة استيفاء الشروط المطلوبة.

رابط التقديم في أكاديمية الشرطة

ويتمكن طلاب الثانوية العامة من التقديم في أكاديمية الشرطة 2026 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث يقوم المتقدم بإنشاء طلب الالتحاق واستكمال البيانات المطلوبة، ثم متابعة مواعيد الاختبارات والكشوف عبر حسابه الإلكتروني ويمكن التقديم من خلال الضغط على التالي: رابط التقديم في أكاديمية الشرطة.

الحد الأدنى للقبول في أكاديمية الشرطة

تقبل الأكاديمية الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية، بحد أدنى 65% للعامين 2025 و2026، وتكون مدة الدراسة أربع سنوات.

كما تقبل الحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور وإناث)، وبكالوريوس التربية الرياضية (إناث)، بتقدير «مقبول» فأعلى، وتكون مدة الدراسة سنتين.

أما الضباط المتخصصون من الحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة، فتكون مدة الدراسة سنة واحدة، بشرط الحصول على تقدير «جيد» على الأقل، باستثناء الطب البشري.

مواعيد التقديم لأكاديمية الشرطة 2026

بدأ التقديم لأكاديمية الشرطة يوم الاثنين الماضي 13 يوليو على أن يستمر حتى الخميس 13 أغسطس، وذلك للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية ومدارس المتفوقين أو الحاصلين على الشهادة من الخارج للعام السابق 2025، والحاصلين على الليسانس ذكور وإناث.

آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2026

ويبدأ التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية لهذا العام 2026 وطلبة الدور الثاني ومدارس المتفوقين لهذا العام، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 48 ساعة وحتى يوم الخميس 27 أغسطس.

ويبدأ التقديم في اكاديمية الشرطة لخريجي الجامعات للعام الحالي، من السبت 25 يوليو وحتى الخميس 10 سبتمبر.

شروط القبول في كلية الشرطة2027

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وجاءت أبرزها كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يكون المتقدم مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي تحددها الكلية.

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج خلال فترة دراسته بالأكاديمية.

اجتياز جميع اختبارات القبول المقررة بنجاح، والتي تشمل الاختبارات الطبية، النفسية، البدنية، واختبار الهيئة.

اختبارات القبول في أكاديمية الشرطة

وتتطلب عملية القبول في أكاديمية الشرطة اجتياز مجموعة من الاختبارات الصارمة لضمان كفاءة المتقدمين، وهي:

- الاختبار الطبي لقياس اللياقة الصحية والبدنية.

- الاختبار الرياضي للتأكد من القوة الجسدية والمرونة.

- اختبارات السمات والقدرات الشخصية والنفسية.

- اختبار الهيئة الذي يمثل المرحلة النهائية لتحديد المقبولين.

المستندات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة2026

وطرحت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المستندات المطلوبة للتقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026-2027، وذلك بالتزامن مع فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والمؤهلات الجامعية، وفقًا للضوابط والشروط التي حددتها الوزارة.

ويتعين على المتقدمين إحضار نموذج طلب الالتحاق بعد ملء بياناته، مصحوباً بأصل شهادة المؤهل أو بيان درجات معتمد، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، بجانب 4 صور شخصية.





إجراءات التقديم لكلية الشرطة2026



ويبدأ التقديم وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق، كالتالي:

- من الإثنين 13 يوليو وحتى الخميس 13 أغسطس المقبل، بالنسبة للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية – الشهادة الثانوية من الخارج – الدبلومات الفنية – مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الجامعي 2025، والحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق «ذكور وإناث» - بكالوريوس التربية الرياضية «إناث» للعام السابق 2025 – والحاصلون على المؤهلات الجامعية «بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراه» في التخصصات التي تمثل أحتياجًا لقطاعات الوزارة للعام السابق 205، وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين «2024 – 2025».

تقديم كلية الشرطة لطلبة الثانوية العامة 2026

- عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ(48) ساعة حتى يوم الخميس 27 أغسطس المقبل، بالنسبة للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2026 وطلبة الدور الثاني، والحاصلون على «شهادة الثانوية من الخارج – الدبلومات الأجنبية – مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لهذا العام 2026.



تقديم كلية الشرطة2026

طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية



يقبل الحاصلون على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات، وكذلك الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية، بشرط ألا يقل مجموع الطالب عن 65%، وذلك لخريجي عامي 2026 و2025، وتبلغ مدة الدراسة بكلية الشرطة لهذه الفئة أربع سنوات دراسية.

الحاصلون على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية



وتشمل الفئات المسموح لها بالتقديم الحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، بالإضافة إلى الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية إناث، بشرط الحصول على تقدير مقبول على الأقل، وذلك لخريجي عامي 2026 و2025، وتستمر الدراسة لهذه الفئة لمدة سنتين دراسيتين.

الحاصلون على المؤهلات الجامعية المطلوبة



وتقبل كلية الشرطة الحاصلين على المؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا لقطاعات وزارة الداخلية من الذكور والإناث، بشرط الحصول على تقدير جيد على الأقل، وذلك بالنسبة لخريجي عامي 2026 و2025، واستثنت الوزارة خريجي الطب البشري، حيث يُسمح لهم بالتقديم من دفعات 2026 و2025 و2024، على أن تكون مدة الدراسة لهذه الفئة سنة دراسية واحدة.



دعت وزارة الداخلية جميع الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة إلى التأكد من استيفاء شروط القبول وتجهيز المستندات المطلوبة قبل بدء إجراءات التقديم، مع متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة لمعرفة مواعيد سحب الملفات وإجراء اختبارات القبول.



