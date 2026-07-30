قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء موجة حارة جديدة في مصر.. «الأرصاد» تعلن ذروتها وموعد انكسارها
أنشيلوتي يتصدّر المشهد.. تعرّف على أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم
الاتحاد الأوروبي يعدل اتفاقية دعم أوكرانيا لتتلقى كييف تمويلا إضافيا بقيمة 8.3 مليار يورو
الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات
وسط التصعيد.. باكستان تؤكد: مفاوضات واشنطن وطهران «مستمرة»
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي
مجلس الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة على مدار الساعة| صور
الرئيس السيسي: مصر أولت اهتماما كبيرا بدعم السلم والاستقرار في ليبيا
الشكل اتغير خالص.. رفع القمامة المتراكمة أعلى سلم مشاة المصانع بحي العمرانية | شاهد
الحرس الثوري يعلن تدمير ثلاث مقاتلات أمريكية ومقتل عدد من الضباط والعناصر الفنية بالأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل: انتظام كامل في حركة تشغيل ميناء دمياط وتداول البضائع بصورة طبيعية

ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام الفقي
نتيجة الثانوية العامة 2026



أصدرت  وزارة النقل بيانا إعلاميا أكدت فيه استمرار انتظام العمل بميناء دمياط بكامل طاقته التشغيلية، حيث تسير جميع الأنشطة التشغيلية بالميناء بصورة طبيعية ومنتظمة، مع استمرار حركة استقبال ومغادرة السفن بمختلف أنواعها، إلى جانب تنفيذ أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع والحاويات والصب الجاف والصب السائل والبضائع العامة، وفق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وطبقًا للخطط والجداول الزمنية المعتمدة مع استمرار وصول السفن الي الميناء وطبقا للمخطط.

وأوضحت وزارة النقل أن جميع الأرصفة والمحطات بالميناء تعمل بكفاءة كاملة، مع توافر مختلف الخدمات البحرية واللوجستية وخدمات الإرشاد والقطر والرباط، بما يضمن سرعة تداول السفن وتقليل زمن بقائها بالميناء، في إطار خطة وزارة النقل لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت الوزارة أن ميناء دمياط يواصل تقديم خدماته على مدار 24 ساعة يوميًا، من خلال منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في تلبية احتياجات الخطوط الملاحية العالمية والمتعاملين مع الميناء، ويضمن انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد دون أي معوقات.


وأكدت وزارة النقل أن حركة التداول بالميناء تشهد انتظامًا بكافة القطاعات، مع استمرار أعمال الشحن والتفريغ والتخزين والنقل الداخلي وفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة، بما يحقق معدلات الأداء المستهدفة ويحافظ على انتظام حركة الصادرات والواردات دون اي تأثير.

وأشارت الوزارة إلى أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ التجارية المصرية ومحورًا رئيسيًا في منظومة النقل البحري واللوجستيات، ويحظى باهتمام كبير في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وتوسعة الأرصفة والمحطات ورفع كفاءة البنية التحتية وتحديث منظومات التشغيل والخدمات المقدمة.

واختتمت وزارة النقل بيانها بالتأكيد على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لمختلف الأنشطة التشغيلية داخل ميناء دمياط، بما يضمن استمرار تقديم خدمات متميزة بكفاءة عالية، والحفاظ على انتظام حركة الملاحة البحرية وتداول البضائع، ودعم حركة التجارة، بما يعزز مكانة الموانئ المصرية ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.

ميناء دمياط وزارة النقل النقل دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر .. آخر تحديث

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

نسخة ناجحة .. مصر تختتم أعمال مؤتمر أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران

ميناء دمياط

إعلامي مجلس الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددًا من الموضوعات المهمة

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد