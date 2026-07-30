قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات البحر الأسود تدفع الهند للبحث عن بدائل لزيت دوّار الشمس
بعد خروجه من العناية المركزة.. نادر أبو الليف يكشف لصدي البلد تفاصيل أزمته الصحية: ربنا نجاني من الموت
الأردن تُطلق القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
شراكة بين تطوير التعليم بالوزراء و«وادواني» العالمية لتأهيل الشباب لسوق العمل
قطر تشتري 33 شحنة ​فورية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة
العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وتدمير خمسة صواريخ قادمة من إيران
الإجمالي تخطى 11,4 مليار جنيه.. وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 282 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو
ضم وزيري الزراعة والرياضة إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تحرك برلماني بشأن طالبة البحيرة الـ4% لمراجعة ورق الإجابة بحضور الأسرة
وزير الرياضة يشيد بتعاون الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدعم أبطال المنتخب الوطني
الدفاع الكويتية : وفاة أحد العاملين في هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيرين سات وكنان دوغولو يحتفلان بمرور 12 عاماً على زواجهما برسائل رومانسية

بيرين سات وكنان دوغولو
بيرين سات وكنان دوغولو
أوركيد سامي
نتيجة الثانوية العامة 2026

احتفل الثنائي التركي الشهير بيرين سات وكنان دوغولو بمرور 12 عاماً على زواجهما، في مناسبة خاصة أعادت تسليط الضوء على علاقتهما التي تحظى باهتمام كبير من الجمهور التركي والعربي على حد سواء، خاصة مع حرصهما على مشاركة اللحظات المميزة من حياتهما من حين إلى آخر.

وفي أجواء رومانسية، حرص الفنان التركي كنان دوغولو على الاحتفاء بذكرى زواجه من النجمة بيرين سات، من خلال توجيه رسالة تحمل الكثير من مشاعر الحب والتقدير لزوجته، تزامناً مع الذكرى الثانية عشرة لارتباطهما. وجاءت هذه الخطوة لتؤكد استمرار حالة الود والتفاهم التي تجمع الثنائي، رغم مرور سنوات طويلة على زواجهما.

وتفاعلت بيرين سات بدورها مع المناسبة، في ظل احتفال الثنائي بهذه الذكرى المميزة التي تحمل مكانة خاصة في حياتهما، وهو ما جذب أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على التعبير عن محبتهم للثنائي وتقديم التهاني لهما بهذه المناسبة.

وحصدت رسائل كنان دوغولو وبيرين سات تفاعلاً واسعاً من الجمهور، حيث عبّر العديد من المتابعين عن سعادتهم باستمرار العلاقة بين النجمين، متمنين لهما المزيد من السنوات المليئة بالحب والاستقرار والنجاح. كما تداول محبو الثنائي المناسبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستعيدين أبرز المحطات التي جمعتهما منذ بداية علاقتهما وحتى اليوم.

وتعود قصة ارتباط بيرين سات وكنان دوغولو إلى سنوات مضت، إذ بدأ الثنائي علاقتهما قبل أن يتوجاها بالزواج عام 2014، لتستمر علاقتهما على مدار 12 عاماً وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، باعتبارهما من أبرز الثنائيات الفنية في تركيا.

وعلى مدار سنوات زواجهما، استطاع الثنائي الحفاظ على حضورهما الفني إلى جانب حياتهما الخاصة، حيث واصلت بيرين سات نجاحها في مجال التمثيل، وقدمت عدداً من الأعمال التي رسخت مكانتها كواحدة من أشهر نجمات الدراما التركية، بينما استمر كنان دوغولو في نشاطه الفني والغنائي، ونجح في الحفاظ على مكانته ضمن أبرز الأسماء في الساحة الموسيقية التركية.

ولا يقتصر اهتمام الجمهور بعلاقة بيرين سات وكنان دوغولو على ظهورهما معاً، بل يمتد أيضاً إلى طريقة تعاملهما مع المناسبات الخاصة، إذ غالباً ما تحظى رسائلهما المتبادلة باهتمام واسع من المتابعين، الذين يرون في علاقتهما واحدة من الزيجات اللافتة في الوسط الفني التركي.

ومع احتفالهما بالذكرى الثانية عشرة لزواجهما، يبدو أن الثنائي يواصلان الاحتفاظ بمكانتهما كواحد من أشهر الأزواج في عالم الفن التركي، وسط تمنيات من جمهورهما بأن تستمر علاقتهما لسنوات طويلة، وأن يواصلا مسيرتهما الفنية والشخصية بالنجاح والسعادة.

بيرين سات وكنان دوغولو اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

محمد السيد

تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

التعليم

التعليم ترد على جدل «أوائل فاقوس».. وتكشف حقيقة شكوى الطالبة مريم

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع شراكة بين أديداس والاتحاد المصري لكرة اليد لدعم المنتخبات الوطنية

أنشيلوتي

أنشيلوتي: خسرنا أمام النرويج بسبب استراحة شرب المياه

أنشيلوتي

أنشيلوتي يكشف موقفه من مشاركة كبار منتخب البرازيل في المواجهات القادمة

بالصور

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد