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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدافع ليبي.. طارق السيد يكشف عن صفقة جديدة على رادار الأهلي

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف طارق السيد، لاعب الزمالك السابق عن صفقة جديدة تقترب من الانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على فيسبوك: "المدافع الليبي علي يوسف المحترف في نانت الفرنسي على رادار الأهلي".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يواجه فريق لافيينا اليوم وديا قبل الدخول في معسكر مغلق بإسبانيا.

وافتتح النادي الأهلي مبارياته الودية بالفوز مؤخرا على النصر بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي شهد الظهور الأول للمدير الفني المغربي الحسين عموته.

ويلعب الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا اليوم 30 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

النادي الأهلي طارق السيد علي يوسف

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