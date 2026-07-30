«الدفاع الكويتية»: استهداف مبنى شركة صينية شمال البلاد يوقع قتيلًا وأضرارًا جسيمة

أفادت وزارة الدفاع الكويتية بأن صاروخا إيرانيًا استهدف مبنى تابعًا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

وفي بيان له ، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

ولاحقا ، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان ، تعرّض منفذ العبدلي الحدودي، ظهر اليوم، لهجوم بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، ولله الحمد.

وذكر المسؤول الكويتي - بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الكويتية -فقد باشرت الفرق المختصة، فور وقوع الحادث، التعامل معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما باشرت فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة للقوة البرية أعمال المسح والتأمين، ورفع مخلفات الطائرات المسيّرة، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة الموقع وخلوّه من أي مخاطر.



وشددت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.