بيراميدز يهزم ألانيا سبور بثنائية نظيفة في ثاني وديات معسكر تركيا

واصل فريق بيراميدز نتائجه الإيجابية خلال معسكره الإعدادي المقام في تركيا، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على ألانيا سبور التركي بنتيجة 2-0، في المباراة الودية الثانية للفريق، ضمن برنامج الاستعداد للموسم الجديد.

نجح بيراميدز في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وترجم أفضليته إلى هدفين دون رد، حيث افتتح محمود زلاكا التسجيل بعد أداء مميز، قبل أن يعزز أحمد عاطف “قطة” النتيجة بإحراز الهدف الثاني، ليؤكد تفوق الفريق السماوي أمام منافسه التركي.

وتأتي المباراة ضمن سلسلة الوديات التي يخوضها بيراميدز خلال معسكره الخارجي في تركيا، والذي يهدف من خلاله الجهاز الفني إلى رفع معدلات اللياقة البدنية، وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، إلى جانب تجربة العديد من الخطط والتكتيكات قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وشهد اللقاء ظهورًا جيدًا لعناصر الفريق، سواء من اللاعبين الأساسيين أو البدلاء، في ظل حرص الجهاز الفني على منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للوصول إلى أفضل جاهزية قبل بداية الموسم.

ويمنح الفوز دفعة معنوية قوية للاعبي بيراميدز، خاصة بعد الأداء المنظم الذي ظهر به الفريق أمام أحد أندية الدوري التركي، وهو ما يعكس نجاح فترة الإعداد حتى الآن، ويؤكد رغبة الفريق في الدخول بقوة في جميع البطولات التي سيشارك بها خلال الموسم المقبل.

ويواصل بيراميدز برنامجه الإعدادي في تركيا، على أمل مواصلة تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الودية المقبلة، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل العودة إلى المنافسات الرسمية، وسط تطلعات كبيرة من إدارة النادي والجماهير للمنافسة على جميع الألقاب.



