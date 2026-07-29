بيراميدز يفوز على ألانيا سبور التركي بهدفين ودِّيا

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على ألانيا سبور التركي بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في معسكر الإعداد بتركيا.

سجل هدفي بيراميدز، محمود زلاكة في الشوط الأول، وأحمد عاطف قطة في الشوط الثاني.

وخاض بيراميدز اللقاء، بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - إياد العسقلاني

خط الوسط: محمود صابر - وليد الكرتي - ناصر ماهر - محمود زلاكة - عودة فاخوري

خط الهجوم: يوسف أوباما



وفي الشوط الثاني، شارك كل من:

محمود جاد وحامد حمدان وأحمد عاطف قطة وأحمد توفيق، وإيفرتون داسيلفا وعبد الرحمن مجدي وباسكال فيري وزياد سعودي ودودو الجباس وأحمد فوزي وحسن طارق ويوسف ميشو.

وتعتبر هذه المباراة، هي الودية الثانية في معسكر الإعداد التركي الممتد حتى يوم 9 أغسطس المقبل، بعدما واجه بيرسبوليس الإيراني، ثم ألانيا سبور التركي، ويتبقى مباراتين سيتم الإعلان عنهما تباعا.