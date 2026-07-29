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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تسريع تنفيذ مشروع المدينة المتكاملة للمخلفات

لمعالجة المخلفات البلدية والخطرة والطبية
لمعالجة المخلفات البلدية والخطرة والطبية
حنان توفيق
نتيجة الثانوية العامة 2026

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إجتماعاً مع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ، والدكتور هشام عثمان ممثل البنك الدولى فى مصر والدكتورة حنان حضرى إستشارى مشروع البنك الدولى،  والمهندس احمد سعد المدير الفنى للجهاز وذلك لمناقشة سير الاعمال الانشائية والتجهيزات الفنية وخطط التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بمشروعات المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان.

يأتى هذا الإجتماع بعد الزيارة  التى قامت بها الدكتورة منال عوض للمدينة لتفقد الأعمال على أرض الواقع، حيث تضم المدينة مناطق متخصصة لمعالجة المخلفات البلدية والخطرة والطبية، بالإضافة إلى مدافن صحية آمنة، وموقع مخصص لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، والتي سيتم طرحها للاستثمار في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص ، وقد حثت الوزيرة خلال زيارتها القائمين على المشروع بضرورة تسريع الاعمال الإنشائية والتنفيذية على أرض الواقع والعمل على إنجازها فى أسرع وقت ممكن .

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الإجتماع الذى عقدته على ضرورة وضع جدول زمنى للإنتهاء من أعمال البنية التحتية تمهيداً لتسليمها للحكومة المصرية ، كما ناقشت الصعوبات الموجودة فى المشروع وسبل تلافيها ، مؤكدةٌ على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المشروع  والعمل على تسريع تنفيذ كراسات الشروط والمواصفات والعمل على تقليل وقت المراجعة تمهيداً لطرحها للإستثمار الخاص.

و وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة عقد اجتماع أسبوعى بين رئيس حهاز المخلفات وفريق عمل المشروع لتنظيم العمل ومتابعة تنفيذ الأعمال وحل كافة المشكلات التى قد تحدث بشكل آنى وسريع، حيث يعد المشروع أحد المشروعات القومية الهامة فى مجال المخلفات التى تساهم فى حل مشكلة المخلفات فى القاهرة والقليوبية ، حيث سيعمل على القضاء على مشكلة القمامة وتحسين حياة المواطن.


وأشارت د.منال عوض إلى أن هذا المشروع  يُعد أحد أكبر مشروعات معالجة للمخلفات في الشرق الأوسط والذي يتم تنفيذه ضمن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بتمويل من البنك الدولي، حيث يقام على مساحة إجمالية تبلغ 1228 فداناً خُصصت لمحافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية، بهدف معالجة المخلفات المتولدة والتخلص الآمن من المرفوضات، وذلك للقضاء على التراكمات والممارسات غير السليمة التي تؤثر سلباً على صحة المواطنين والبيئة المحيطة، لافتةٌ إلى أن تنفيذ مشروعات إدارة المخلفات تأتي بالتوازي مع خطة الدولة لإغلاق المقالب العشوائية، وعلى رأسها مقلب العبور، وذلك  في إطار رؤية متكاملة لتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبهٌ ثمن الدكتور هشام عثمان ممثل البنك الدولى فى مصر جهود وزيرة التنمية المحلية والبيئة وتعاونها المثمر مع فريق عمل المشروع ؛  لإنجاز هذا المشروع القومى الذى يعد نقلة حضارية نوعية  فى مجال إدارة  المخلفات ، مؤكداً على إهتمام البنك الدولى بكافة الملاحظات التى أبدتها  وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لافتٌا إلى  أنه سيتم العمل على تلافى ملاحظات الوزيرة  فى أسرع وقت ممكن، على أن يقدم البنك جدول زمنى محدد للإنتهاء من الإنشاءات تمهيداً لطرح كراسات الشروط المواصفات للإستثمار.

لمعالجة المخلفات البلدية والخطرة والطبية صحة المواطنين التراكمات

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