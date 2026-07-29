الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بالسويس وسط إقبال رواد مسجد نبي الله داود

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا للكتاب بمسجد نبي الله داود بمحافظة السويس، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس.

أقيم المعرض على هامش فعاليات لقاء "صيفنا بهجة" الذي عُقد بمسجد نبي الله داود، وضم باقة متنوعة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي تهدف إلى بناء الوعي الصحيح، وتنمية مهارات القراءة والاطلاع لدى مختلف الفئات العمرية، لا سيما الأطفال والشباب.

وقد حظي المعرض بإشادات واسعة من الأطفال وأولياء الأمور الذين تصفحوا إصداراته باهتمام بالغ، وقد عبّر أولياء الأمور عن بالغ شكرهم وتقديرهم للدكتور أسامة الأزهري، لجهوده المستمرة في رعاية النشء، وحرصه الدائم على تشجيعهم على القراءة والمطالعة، وغرس حب العلم والمعرفة في نفوس الأجيال الصاعدة، بما يسهم في بناء الوعي الثقافي المستنير، وتفعيل دور المسجد في خدمة المجتمع.