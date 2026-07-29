ليست سلعة.. بلاتر يفتح النار على مشروع الفيفا

وجّه السويسري سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، انتقادات حادة لخطة الاتحاد الخاصة بإنشاء شركة لإدارة بطولة كأس العالم وطرح جزء من ملكيتها أمام المستثمرين، معتبرًا أن البطولة تمثل إرثًا عالميًا ولا ينبغي التعامل معها كأصل تجاري.

وقال بلاتر، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن كرة القدم ليست ملكًا لشخص أو مؤسسة، وإنما تخص الجماهير، محذرًا من أن تحول الفيفا إلى كيان يركز على تحقيق الأرباح سيؤثر على هوية اللعبة ورسالتها.

وكان الفيفا قد أعلن عزمه تأسيس شركة تابعة تتولى إدارة كأس العالم وعدد من بطولاته الأخرى، مع إمكانية بيع ما يصل إلى 20% من أسهمها لمستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية.

وأكد بلاتر أن بطولة كأس العالم لا يجب أن تتحول إلى فرصة استثمارية لصناديق الاستثمار الباحثة عن العوائد المالية، مشددًا على أن البطولة تعد جزءًا من التراث الثقافي لكرة القدم العالمية، وأن دور الفيفا يقتصر على إدارتها وليس امتلاكها.

وأشار الرئيس السابق للفيفا إلى أنه لم يكن ليفكر في مثل هذه الخطوة خلال فترة رئاسته للاتحاد، معربًا عن اندهاشه من المشروع، ومؤكدًا أن دخول المستثمرين الساعين إلى النفوذ والأرباح يتعارض مع طبيعة الاتحادات الرياضية التي يفترض أن تعمل لخدمة أعضائها واللعبة.

كما انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الفيفا الذي اعتبر أنه يفتح الباب أمام تحويل اللعبة إلى مشروع استثماري، في ظل المخاوف من تأثير مشاركة المستثمرين على مستقبل إدارة أهم بطولة كروية في العالم.

هجوم بلاتر

واختتم بلاتر تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم حافظت على مكانتها لأكثر من قرن لأنها كانت دائمًا ملكًا للجماهير، مشددًا على أن هذا المبدأ يجب أن يبقى ثابتًا دون تغيير.