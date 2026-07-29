بعد خطة فيفا للاستثمار.. يويفا يقرر عقد اجتماع طارئ

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وشبكة "ESPN" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يتجه إلى عقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وعددها 55 اتحادا، لمناقشة مقترح الاتحاد الدولي "فيفا" ببيع حصص في كيان جديد تابع له لمستثمرين خارجيين.

وكان فيفا أعلن أمس الثلاثاء، عزمه إنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار يتولى إدارة كأس العالم وغيرها من البطولات والفعاليات التي ينظمها، مع طرح ما يصل إلى 20 بالمئة من أسهم هذا الكيان لمستثمرين خارجيين، وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة من اليويفا، الذي اتهم الهيئة الدولية بوضع "روح" اللعبة للبيع.

وبموجب الخطة، سينشئ فيفا كيانا جديدا يتولى الإشراف على الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات وحقوق البث والرعاية.

استثمار فيفا

وسيحتفظ الفيفا، الذي نظم مؤخرا كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة، بالسيطرة على الكيان الجديد لكنه يعتزم طرح حصة أقلية منه لمستثمرين خارجيين بهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار.

وذكرت الشبكتان أن اجتماع يويفا سيعقد افتراضيا، وسيهدف إلى بلورة خطة عمل للهيئة الأوروبية المشرفة على كرة القدم في القارة.