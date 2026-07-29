قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يفوز على ألانيا سبور التركي بهدفين ودِّيا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026
ليست سلعة.. بلاتر يفتح النار على مشروع الفيفا
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع ويتكوف جهود خفض التصعيد في المنطقة
نبيل فهمي: الاعتداءات المتكررة على السعودية والأردن تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول
الجيش الإسرائيلي يقصف مسجداً في غزة بذريعة تخزين السلاح فيه
بعد تحرك البرلمان.. القانون يواجه بائعي السلع المغشوشة بعقوبات رادعة
كونكاكاف يفتح النار على الفيفا بسبب خطة إنفانتينو الاستثمارية
أسعار السجائر في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. آخر تحديث
القبض على طرفى مشاجرة في القاهرة
«شراكة مع القطاع الخاص للترفيق».. 5 قرارات عاجلة من مدبولي لتوفير الأراضي الصناعية
وزير الخارجية يؤكد لويتكوف رفض مصر استهداف دول الخليج والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد خطة فيفا للاستثمار.. يويفا يقرر عقد اجتماع طارئ

يويفا
يويفا
مجدي سلامة
نتيجة الثانوية العامة 2026

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وشبكة "ESPN" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يتجه إلى عقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وعددها 55 اتحادا، لمناقشة مقترح الاتحاد الدولي "فيفا" ببيع حصص في كيان جديد تابع له لمستثمرين خارجيين.

وكان فيفا أعلن أمس الثلاثاء، عزمه إنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار يتولى إدارة كأس العالم وغيرها من البطولات والفعاليات التي ينظمها، مع طرح ما يصل إلى 20 بالمئة من أسهم هذا الكيان لمستثمرين خارجيين، وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة من اليويفا، الذي اتهم الهيئة الدولية بوضع "روح" اللعبة للبيع.

وبموجب الخطة، سينشئ فيفا كيانا جديدا يتولى الإشراف على الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات وحقوق البث والرعاية.

استثمار فيفا

وسيحتفظ الفيفا، الذي نظم مؤخرا كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة، بالسيطرة على الكيان الجديد لكنه يعتزم طرح حصة أقلية منه لمستثمرين خارجيين بهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار.

وذكرت الشبكتان أن اجتماع يويفا سيعقد افتراضيا، وسيهدف إلى بلورة خطة عمل للهيئة الأوروبية المشرفة على كرة القدم في القارة.

يويفا الفيفا الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

ليس بالمجموع وحده.. نجوم سقطوا في سباق درجات الثانوية وأصبحوا أيقونات للنجاح

ليس بالمجموع وحده.. نجوم سقطوا في سباق درجات الثانوية العامة

أحمد مجدي علي منشاوي

من منزل بسيط لقمة الجمهورية.. الأول على الثانوية العامة مكفوفين قصة نجاح هزمت المستحيل

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. كليات تقبل من 60%

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. كليات تقبل من 60%

بالصور

صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة

الدولار والريال السعودي بكام؟.. أسعار العملات الآن

أسعار العملات
أسعار العملات
أسعار العملات

الأسود ملك الألوان.. بشرى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد