قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة وقوع حالات غش بمدرسة «الأول على الجمهورية».. «التعليم» تحسم الأمر
محمد صلاح قائد مشروع بشكتاش الجديد؟.. تفاصيل عرض النادي التركي للفرعون
متفوقون أم غشاشون؟| نتيجة الثانوية العامة لطلاب فاقوس بين اتهامات المشككين ودفاع التعليم|القصة كاملة
الجماهير غضبانة.. رد فعل خالد الغندور على رحيل جون إدوارد
رئيس اقتصادية القناة: نتطلع لتعزيز التعاون الاستثماري مع سلطنة عُمان
رابطة الأندية تحسم موعد قرعة الموسم الجديد للدوري
محمد عوض: تطوير رحلة المستثمر والتحول الرقمي يعززان تنافسية مناخ الاستثمار
بدء قرعة دوري ORA للموسم الجديد 5 أغسطس
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الرشوة وأثرها في إفساد المجتمع
بعيدا عن الطب والهندسة.. كليات مطلوبة في سوق العمل برواتب مجزية
إقبال كبير على حجز أراضي مسكن.. الإسكان تطرح 2898 قطعة بأسعار تبدأ من 2200 جنيه للمتر
سعر الفضة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في مصر..عيار 925 يسجل 91.5 جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء المساء مكتوب كامل 2026.. أفضل أذكار المساء من القرآن والسنة لحفظ النفس وجلب الطمأنينة

دعاء المساء
دعاء المساء
أحمد سعيد
نتيجة الثانوية العامة 2026

يعد دعاء المساء من أعظم الأذكار التي يحرص عليها المسلم مع غروب الشمس، فهو حصن منيع يحفظه بإذن الله من الشرور والآفات، ويملأ قلبه بالسكينة والطمأنينة، وقد وردت أذكار المساء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بصيغ جامعة تشمل طلب المغفرة والرزق والحفظ والبركة، ولذلك يزداد البحث يوميًا عن دعاء المساء مكتوب، وأفضل أذكار المساء الصحيحة، ودعاء المساء المستجاب، وأذكار المساء كاملة لما لها من فضل عظيم في حياة المسلم.

دعاء المساء مكتوب لتحصين النفس

«أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

«أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهم إنا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض».

دعاء المساء للرزق

كما يمكن للمؤمن أن يردد ما يشاء من صيغ دعاء المساء لطلب خيري الدنيا والآخرة ومن هذه الأدعية:

  • اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.
  • اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.
  • اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
  • يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

فضل أذكار المساء

من جانبها، أكدت دار الإفتاء أن الشرع الشريف حث على الإكثار مِن الذكر على الوَجهِ الذي يعُم كلَّ الأوقاتِ وأنواعِ الذكر؛ فقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41].

ووجهت الإفتاء متابعيها بضرورة الحفاظ على أذكار المساء قائلة "مِن الوظائف الشرعيَّة المطلوبة أذكارُ طرفي النهار؛ لقوله تعالى عقبَ الأمر بذكرِهِ على جهةِ العموم: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 42]".

واستدلت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: 39]، وقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: 130]، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على الأمر بأذكار الصباح والمساء مع تنوع المترادفات الدالة عليها؛ للدلالة على عظمها.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَائةَ مَرَّة، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

أذكار المساء الصحيحة عن النبي مكتوبة

ورد عن فضل أذكار المساء أنها سبب السكينة والطمأنينة لقول الله سبحانه وتعالى "الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"، كما أنها سُنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لذا نعرض في السطور التالية أفضل صيغ دعاء المساء وأذكار النبي اليومية.

  • اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَعْت، أَبـوءُ لَكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاّ أَنْتَ. (مرة واحدة) ومن قالها موقنًا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنّة وكذلك حين يصبح.
  • ومن أذكار المساء الثابتة عن النبي أن يقول المسلم: رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـًا وَبِالإسْلامِ ديـنًا وَبِمُحَـمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّـًا. (3 مرات)، من قالها حين يصبح وحين يمسي كان حقًا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
  • اللّهُـمَّ إِنِّـي أَمسيتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك. (4 مرات). من قالها أعتقه الله من النار.
  • اللّهُـمَّ ما أَمسى بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر. (مرة واحدة)،من قالها حين يمسي أدّى شكر يومه.
  • حَسبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم. (7 مرات)،من قالها كفاه الله ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة.
  • بِسـمِ اللهِ الذي لا يَضُـرُّ مَعَ اسمِـهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمـاءِ وَهـوَ السّمـيعُ العَلـيم. (3 مرات)، لم يضرّه من الله شيء.

الوقت المفضل لأذكار المساء

وقت أذكار المساء المفضل من بعد زوال الشمس ويمتد إلى الصباح، كما يصح قراءتها بعد الغروب لينال المسلم أجرها كاملاً.وتتعدى فوائد هذه الأذكار كسب الثواب، لتكون سلاحاً إيمانياً يحصن النفس والمنزل من الوساوس، والحسد، والعين، بالإضافة إلى دورها في توسيع الرزق وتفريج الكروب.

وتضم أذكار المساء آيات التحصين كالمعوذات وآية الكرسي، إلى جانب الأدعية الصحيحة المأخوذة من كتاب حصن المسلم، والتي تحمي قارئها من الهم والحزن حتى الصباح.

أذكار المساء عن النبي

أذكار المساء سبب في حفظ النفس لتحصينها من العين الحاسدة ويجب أن يردد المؤمن الأدعية التالية:

  1. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف ربي لا تكلني لأحد غيرك فإنك القادر الذي لا يقدر عليك. 
  2. اللهم لا ملجأ لي غيرك فأنت ربي وعليك أتوكل وبك أستعين فارحمني آمنت بالله العلي العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقي لا انفصام لها والله سميع مجيب (مائة مرة) يا حَـيُّ يا قَيّـومُ بِـرَحْمَـتِكِ أَسْتَـغـيث، أَصْلِـحْ لي شَـأْنـي كُلَّـه، وَلا تَكِلـني إِلى نَفْـسي طَـرْفَةَ عَـين لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحْـدَهُ لا شَـريكَ لهُ.
  3. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أن تصرف عنّي كل عين، وتعافيني من كل حسد ومن آيات تحصين النفس من العين قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ* فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
دعاء المساء دعاء المساء مكتوب أذكار المساء أذكار المساء مكتوبة دعاء المساء المستجاب أفضل دعاء المساء دعاء المساء قصير دعاء المساء كامل أذكار المساء الصحيحة دعاء المساء من السنة دعاء المساء للرزق دعاء المساء للحفظ دعاء المساء قبل النوم فضل أذكار المساء وقت أذكار المساء أدعية المساء أذكار المسلم في المساء دعاء المساء اليوم دعاء المساء مكتوب كامل دعاء المساء 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

تبدأ يومك بها؟.. 5 مشروبات تدعم صحة الكلى وتحافظ على وظائفها

تبدأ يومك بها؟.. 5 مشروبات تدعم صحة الكلى وتحافظ على وظائفها

الأرصاد توضح: ارتفاع جديد في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

الأرصاد توضح: ارتفاع جديد في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

محمد صلاح

الصفقة باظت بسبب وكيل صلاح.. ماذا طلب رامي عباس من إدارة بشكتاش؟

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

المزيد