بدء قرعة دوري ORA للموسم الجديد 5 أغسطس

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء قرعة بطولة دوري ORA لموسم 2026 - 2027 يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس المقبل.

وتقام القرعة في مقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وتترقب أندية الدوري الممتاز نتائج القرعة؛ للتعرف على جدول مباريات الموسم الجديد، في ظل الاستعدادات المكثفة التي تخوضها الفرق من خلال المعسكرات والصفقات الصيفية قبل ضربة البداية.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على انطلاق الدوري الجديد موسم 2026-2027، أحد يومي 20 أو 21 أغسطس المقبل بمشاركة 20 ناديا.