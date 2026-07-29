محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمكتبة مصر العامة

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية التجهيزات النهائية لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم، والمقامة على مساحة (795م2) ، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، موجهاً بإعداد مخطط زمني بالتنسيق مع الشركة المنفذة ومضاعفة الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت تمهيداً لافتتاحها ودخولها الخدمة أمام المواطنين، بحضور هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وخلال الجولة، استمع محافظ المنوفية إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع والخدمات المستهدف تقديمها، مؤكداً أن مكتبة مصر العامة تمثل إضافة نوعية للمنظومة الثقافية بالمحافظة ومنارة للعلم والمعرفة، بما تضمه من أنشطة ثقافية وفنية وتوعوية تسهم في تنمية مهارات النشء والشباب، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، فضلاً عن تقديم برامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات والخدمات التثقيفية والترفيهية لمختلف الفئات العمرية.

وأكد محافظة المنوفية على أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بدعم مشروعات صندوق مكتبة مصر العامة والتوسع في إنشاء المكتبات على مستوى المحافظة، إيماناً بدورها المحوري في بناء الوعي وصقل الفكر، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار، بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة في الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، مثمناً الدور الرائد لصندوق مكتبات مصر العامة وجهوده المضنية في دعم المشروعات الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية علي أرض المحافظة.