قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اقتصادية القناة: نتطلع لتعزيز التعاون الاستثماري مع سلطنة عُمان
رابطة الأندية تحسم موعد قرعة الموسم الجديد للدوري
محمد عوض: تطوير رحلة المستثمر والتحول الرقمي يعززان تنافسية مناخ الاستثمار
بدء قرعة دوري ORA للموسم الجديد 5 أغسطس
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الرشوة وأثرها في إفساد المجتمع
بعيدا عن الطب والهندسة.. كليات مطلوبة في سوق العمل برواتب مجزية
إقبال كبير على حجز أراضي مسكن.. الإسكان تطرح 2898 قطعة بأسعار تبدأ من 2200 جنيه للمتر
سعر الفضة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في مصر..عيار 925 يسجل 91.5 جنيه
ترامب: ندرس شن ضربات ضد وكلاء إيران
بعد تصريحات ترامب عن قصف إيران.. أسعار النفط تقفز 7%
بشرى لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن تنسيق كليات القمة
التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمكتبة مصر العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
نتيجة الثانوية العامة 2026

 تفقد اليوم  اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية التجهيزات النهائية لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم، والمقامة على مساحة (795م2) ، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، موجهاً بإعداد مخطط زمني بالتنسيق مع الشركة المنفذة ومضاعفة الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت تمهيداً لافتتاحها ودخولها الخدمة أمام المواطنين، بحضور هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وخلال الجولة، استمع محافظ المنوفية إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع والخدمات المستهدف تقديمها، مؤكداً أن مكتبة مصر العامة تمثل إضافة نوعية للمنظومة الثقافية بالمحافظة ومنارة للعلم والمعرفة، بما تضمه من أنشطة ثقافية وفنية وتوعوية تسهم في تنمية مهارات النشء والشباب، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، فضلاً عن تقديم برامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات والخدمات التثقيفية والترفيهية لمختلف الفئات العمرية.

وأكد محافظة المنوفية على أن المحافظة  تولي اهتماماً بالغاً بدعم مشروعات صندوق مكتبة مصر العامة والتوسع في إنشاء المكتبات على مستوى المحافظة، إيماناً بدورها المحوري في بناء الوعي وصقل الفكر، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار، بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة في الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، مثمناً الدور الرائد لصندوق مكتبات مصر العامة وجهوده المضنية في دعم المشروعات الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية علي أرض المحافظة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية مكتبة مصر كفر المصيلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

شهيرة

سامح الصريطي: اللي مشتغلش مع شهيرة على المسرح خسر كتير

النجم شريف منير مع أوركيد سامي

شريف منير يكشف سر حبه للدرامز وكواليس حفل فرقة نوستالجيا| حوار خاص

شهيرة

شهيرة: كنت أبكي في مسرحية بداية ونهاية وأضحك على خشبة البلدوزر في اليوم نفسه

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

المزيد